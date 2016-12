Ein guter Start sieht anders aus. Nach der Weihnachtsfeier am Vortag kamen die Falcons beim Spiel in Vorchdorf im ersten Viertel nicht in Feierlaune. Die Amstettner hatten mit dem Spiel der Gastgeber ihre liebe Not und mussten den ersten Spielabschnitt mit 14:19 verloren geben. „Sie sind jünger und schneller als wir. Mit ihrem Druck konnten wir im ersten Viertel nicht umgehen und offensiv sind wir nicht in unser System gekommen“, musste Jasmin Marevac zugeben.

Das änderte sich ab dem zweiten Viertel. Die körperlich überlegenen Amstettner suchten über ihre großen Spieler Chancen unter dem Korb und fanden sie auch. Mit einer 36:28-Führung gingen die Falcons in die Halbzeitpause. „Zufrieden waren wir aber überhaupt nicht. Wir haben schon viel bessere Spiele abgeliefert“, gab sich Jasmin Marevac selbstkritisch.

Im dritten Viertel kämpfte er aufgrund der sehr kleinlichen Schiedsrichter dann mit Foulproblemen und kam nur wenig zum Einsatz. Trotzdem war Marevac letztendlich mit 13 Punkten drittbester Scorer seines Teams, bei dem Amil Klisura mit 23 Punkten hervorstach. Nicht zufriedenstellend war hingegen die Ausbeute der Amstettner bei den Dreiern. „Wir hatten insgesamt nur acht. Sonst haben wir die in einem Viertel“, erklärte Marevac. Im Schlussviertel gab es dann keine Überraschungen mehr. Die Falcons verwalteten ihre Führung und feierten am Ende den zehnten Sieg im zehnten Spiel.

Sieg Nummer elf ist dann am Mittwoch das erklärte Ziel, wenn die Amstetten Falcons auswärts auf den BBC Steyr treffen.