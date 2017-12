AMSTETTEN - AICH/DOB 1:3. Nur ein Punkt trennte die Amstettner vor dieser Partie von der Tabellenführung in der höchsten österreichischen Spielklasse. Dass man jedoch einen Traumtag erwischen müsse, um diese dem Tabellenführer aus Kärnten zu entreißen, stand auch fest.

Aber die Amstettner wussten in der Anfangsphase sehr wohl zu überraschen. Sie starteten stark in die Partie und führten im ersten Satz von Beginn an. Bei den favorisierten Gästen lief jedoch noch wenig zusammen.

Favoritensieg. Die Begegnung zwischen Tabellenführer Aich/Dob und dem Tabellenzweiten Amstetten – im Bild Kapitän Maximilian Landfahrer – war nur phasenweise eine Partie auf Augenhöhe. | NOEN, Vogl

„Die Einstellung war katastrophal. So darf man gegen eine topmotivierte Mannschaft nicht auftreten. Solche Spiele kann man auch verlieren“, erklärte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu, der seinem Ärger auf der Tribüne lautstark Luft machte und mit hochrotem Kopf Unmutsäußerungen in Richtung Spielfeld abfeuerte. Und diese zeigten Wirkung. Seine Mannen kamen gegen Ende des ersten Durchgangs noch einmal heran, zu retten war der Satz aber nicht mehr.

Ab dem zweiten Satz wurden die Gäste dann ihrer Favoritenrolle gerecht. „Sie haben uns mit starken Services extrem unter Druck gesetzt und waren auch am Block stärker“, stellte VCA-Mittelblocker Fabian Schmiedbauer fest. Während die Kärntner immer besser ins Spiel fanden und die Partie dominierten, hatten die Amstettner ihr Pulver offenbar schon verschossen. „Nach einem so guten Beginn ist es mir einfach unerklärlich, wie man in ein solches mentales Loch fallen kann. Es ist eigentlich unglaublich, dass wir nicht mehr positiven Schwung aus dem ersten Satz mitgenommen haben“, ärgerte sich VCA-Sportdirektor Micha Henschke über den Spielverlauf.

Auch in den Sätzen drei und vier konnten die Hausherren mit dem Titelfavoriten nicht mehr mithalten. 16 beziehungsweise 15 Punkte waren die ganze Ausbeute. „Leider haben wir das Niveau vom ersten Durchgang nicht gehalten. Wäre das der Fall gewesen, hätten wir uns möglicherweise drei Punkte holen können“, trauerte Kapitän Maximilian Landfahrer einer Sensation nach.

AUSTRIAN VOLLEY CUP

AMSTETTEN - AICH/DOB 3:0. Nach einem Tag Pause stand den Amstettnern erneut Aich/ Dob als Gegner gegenüber. Mit der AVL-Mannschaft hatte das junge Cup-Team aber nichts gemeinsam. Von den drei österreichischen Spielern, die am Freitag zum Einsatz kamen, war nur Ex-VCA-Spieler Edin Ibrahimovic wieder mit von der Partie.

Gefährlich werden konnte Ibrahimovic den Hausherren mit einer schwachen Leistung aber in keinster Weise. Und auch der Rest der Mannschaft konnte mit den Amstettnern nicht im Geringsten mithalten. „Das war ein großer Kontrast zum Spiel am Freitag, wenn wir gegen Österreichs bestes Team oder im Cup gegen eine Nachwuchsmannschaft antreten“, fasste VCA-Kapitän Maximilian Landfahrer die beiden Partien zusammen.

Am Sonntag hatten die Amstettner nach nur 49 Minuten ihre Pflicht erledigt. Gerade einmal 31 Punkte der Gegner ließen sie in den drei klaren Sätzen zu. „Wir stehen im Cup jetzt wieder unter den vier besten Mannschaften und das zum vierten Mal in Folge. Wir sind der Mission Titelverteidigung wieder einen Schritt näher gekommen“, freute sich VCA-Sportdirektor Micha Henschke über den Einzug ins Final Four, das am 2. und 3. März in Graz über die Bühne gehen wird. Neben dem VCA sind auch Mils, Weiz und die Lokalmatadore aus Graz mit dabei.

2. BUNDESLIGA NORD

SALZBURG - AMSTETTEN 3:0. Wenig Grund zum Jubeln gab es für die Youngsters der zweiten Amstettner Mannschaft. Gegen den Tabellennachbarn aus Salzburg hätte man eigentlich eine ausgeglichene Partie erwartet. Dass man nicht einen Satzgewinn für sich verbuchen konnte, damit hatte die Truppe von Micha Henschke nicht gerechnet. Man ließ viele Chancen ungenützt und rutschte nun in der Tabelle hinter die Mozartstädter zurück. Amstetten belegt nun Rang sechs.