Gelungene Premiere. Durch den Crosslauf in der Forstheide, der im Vorjahr zum ersten Mal stattfand, ist aus dem drei-Städte-Crosscup ein vier-Städte-Crosscup geworden. Heuer findet der Bewerb in Greinsfurth am 29. Jänner statt, der Cupauftakt geht am Sonntag in Krems über die Bühne.

| NOEN, Vogl