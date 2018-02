Eigentlich hatte Patrick Brachner seine Karriere im Frühjahr 2017 beendet. Am vergangenen Donnerstag stand der Kematner aber trotzdem wieder am Start. Und das bei keinem geringeren Rennen als dem Olympia-Slalom in Pyeongchang.

„Ich habe in den Trainings versucht, so gut es geht die Rennsituation zu simulieren und das hat eigentlich recht gut funktioniert“, fand der für Aserbaidschan startende Ybbstaler trotz der langen Wettkampfpause gut in seinen Rennmodus. Durch einen grippalen Infekt hatte er aber einige Trainingstage verloren. „Sonst hätte ich mich vielleicht noch etwas besser auf die speziellen Schneeverhältnisse einstellen können“, erklärte der 26-Jährige.

In einem Rennen mit vielen Ausfällen war Patrick Brachner bis zu seinem Einfädler gut am Weg. „Wenn man meine Zwischenzeiten mit jenen vergleicht, die die Qualifikation für die Top 30 geschafft haben, hätte es sich mit einem guten unteren Teil durchaus ausgehen können“, trauerte der Mostviertler dem verpassten Traum von einem Platz unter den besten 30 nach.

Trotz der Enttäuschung über den Ausfall zog Brachner eine positive Bilanz über seinen erst im Dezember fixierten zweiten Olympia-Start. „Es war definitiv eine spannende Erfahrung und ich habe vor allem durch die besondere Vorbereitung unglaublich viel gelernt“, betonte er. Schließlich galt es Arbeit und Training unter einen Hut zu bringen. Überrascht habe ihn, wie konkurrenzfähig er in dieser kurzen Zeit werden konnte, einzig und allein durch die Konzentration auf die wesentlichsten Faktoren.

Die Doppelbelastung hat für Patrick Brachner nun wieder ein Ende. Ob er sich den Stress der letzten Monate im Nachhinein gesehen noch einmal antun würde? „Sag niemals nie, aber aus jetziger Sicht bin ich durchaus froh, wenn ich Dinge wieder etwas ruhiger angehen kann“, gestand Brachner.