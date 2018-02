„Wir sind diesmal sicher besser vorbereitet als im ersten Spiel. Es wird nicht leicht, aber ich bin optimistisch, dass wir an unsere starken Leistungen anschließen können“, war Falcons-Coach Rene Bremböck vor der Partie zuversichtlich.

Doch diese Zuversicht schwand bald. Seine Mannschaft erwischte einen schlechten Start und hatte nach wenigen Minuten einen 6:19-Rückstand ausgefasst. „Wir haben die Rebounds nicht kontrollieren können“, erklärte Kapitän Georg Rülling den Grund dafür. Zudem trafen die Gmundner in diesem Zeitraum drei Dreier.

Im zweiten Viertel, in das man mit fünf Punkten Rückstand gegangen war, fanden die Amstettner dann besser ins Spiel. Dank einer starken Phase von Patrick Hofbauer glichen die Gastgeber nach drei Minuten sogar auf 26:26 aus. „Dann sind wir aber wieder ein wenig eingebrochen“, betonte Rülling, der mit seiner Leistung an diesem Tag nicht zufrieden war.

Athletik entschied zugunsten der Gäste

Die Falcons hatten Probleme, die großen und athletischen Spieler des Gegners aus der Zone zu halten und so ging es mit 34:39 in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel entwickelte sich dann ein ständiges Hin und Her. Die Gmundner starteten besser in die zweite Halbzeit; Mosböck, Alkin und Prandstätter hielten die Falcons mit guten Aktionen aber weiterhin in Schlagdistanz.

Acht Punkte Rückstand galt es dann im letzten Viertel aufzuholen. Die Gmundner wechselten munter durch, bei den Amstettnern machte sich hingegen der kleinere Kader negativ bemerkbar. Sie brachen konditionell ein. „Das ist uns zum Verhängnis geworden. Es hat sich abgezeichnet, dass es von der Energie her schwierig wird, die Partie noch zu drehen“, lautete Rüllings Analyse. Die acht Punkte Rückstand, die die Amstettner zu Beginn des Schlussviertels zu Buche stehen hatten, hatte man auch nach der Schlusssirene wieder aufzuweisen. Rüllings Kommentar dazu: „Eine bittere Niederlage, aber wir haben gewusst, dass es ganz schwierig wird.“