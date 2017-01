Vor Beginn einer einseitigen Begegnung machte die Am-stettner Eismaschine Probleme. Aufgrund eines Defekts an der Batterie konnte die Eismaschine vorerst nicht vom Eis gebracht werden. Nach längerer Beratung und der Expertise von Felix Funke, der dabei seine Hydraulik-Kenntnisse ausspielte, konnten die Spieler und Schiedsrichter die Maschine vom Feld befördern. Das Spiel konnte beginnen.

Die Partie selbst begann rekordverdächtig. Nach nur sieben Sekunden gingen die Wölfe durch einen Schuss von Felix Wagner bereits in Führung. Nur wenig später erhöhten die Amstettner auf 2:0. Nach zwölf Minuten stand es dann bereits 6:0 zu Gunsten der Hausherren, die kurz vor Ende des Drittels den Ehrentreffer des Tabellenletzten des Grunddurchgangs kassierten.

In einer Begegnung auf nunmehr, ob der defekten Eismaschine, schlechtem Untergrund wurde der Ton rauer. Sportlich geschah im zweiten Drittel nicht allzu viel, lediglich zwei Amstettner Treffer und mehrere Strafen auf Seiten der Gäste standen zu Buche.

Schwere Verletzung im zweiten Drittel

Überschattet wurde der zweite Durchgang von der schweren Verletzung der Am-stettner Nummer 20, Marc Huber. Bei einer unglücklichen Aktion in Bandennähe brach er sich den Knöchel und das Wadenbein. Er wird für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Im Schlussdrittel wurde auch die Gangart der Wölfe härter. Gleich fünf Mal musste ein Amstettner auf die Strafbank, die Gäste konnten diesen Wert mit sieben persönlichen Strafen allerdings überbieten. Zum Ende der Begegnung standen 26 Minuten Zeitstrafe auf Seiten der Amstettner und 40 angesammelte Strafminuten der Gäste zu Buche.

Im Schlussdrittel legten die Amstettner allerdings nicht nur in Sachen Strafen, sondern auch ergebnistechnisch nach. Insgesamt sechs Treffer erzielte die Schwab-Equipe im finalen Drittel. Zum Rückspiel gastieren die Amstettner Wölfe am Freitag in Stockerau. Angesichts des mehr als deutlichen Sieges im ersten Spiel sollte jedoch auch die Begegnung auf fremdem Terrain kein Problem sein.