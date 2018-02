1. OÖ LANDESLIGA: AMSTETTEN - LINZ 4:2.

Im ersten Spiel der Finalserie gastierte der Vorjahresmeister aus Linz in Amstetten. Die Gäste, eine erfahrene Mannschaft mit Ex-Bundesligaspielern, nutzte zu Beginn ihre technische Überlegenheit am Puck.

Vor allem mit harten Schüssen wurden die Oldies immer wieder gefährlich. So auch in Spielminute elf. Ifkovits konnte einen harten Schuss nur abwehren und Damm verwandelte den Abpraller zum 1:0. Wenig später das erste Handgemenge. Infolgedessen kassierten Savolainen, Wagner (Wölfe), Kalab und Wieltsch (Oldies) Bankstrafen. Wenig später das 2:0 für die Gäste. Die Oldies wehrten ein Powerplay der Amstettner ab und stellten per Shorthander auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Drittelpause.

Von 0:2 auf 3:2 – Fehringer-Treffer drehte das Spiel

Im Mitteldrittel wurden die Amstettner schließlich besser, während die Linzer versuchten, sich auf dem Vorsprung auszuruhen und diesen lediglich zu verwalten. Die Wölfe nutzten diesen Umstand und verkürzten durch Felix Funke auf 1:2.

In der Folge agierten die Linzer immer wieder mit kleinen versteckten Fouls, welche die Amstettner provozierten und zu Bankstrafen auf Seiten der Wölfe führten. Nichtsdestotrotz waren es die Wölfe, die nach 33 Minuten in Person von Felix Funke für den nächsten Treffer sorgten. Nur eine Minute später traf Philipp Fehringer zum 3:2 - das Spiel war gedreht.

Die Linzer mussten nun offensiver agieren und so bot sich gegen Ende des Mitteldrittels eine gute Chance für Schwab, der die Verteidiger stehen ließ und den Amstettner Vorsprung ausbaute.

Im letzten Drittel wurde die Partie noch hitziger. Auf Seiten der Linzer wurden die Kräfte weniger und so konnten keine entscheidenden Akzente gesetzt werden. 20 Sekunden vor Schluss eskalierte die Situation. Herzog und Wieltsch (beide Oldies) begannen eine Schlägerei mit den Amstettnern, die mit einer Matchstrafe für Wieltsch und einigen obszönen Gesten seinerseits in Richtung der rund 400 Zuseher endete.

1. NÖ LANDESLIGA: AMSTETTEN - MÖDLING 3:10.

Da man in Amstetten keine Eiszeit bekam, musste das Hinspiel am Mödlinger Freiplatz ausgetragen werden. Der Sieger des Abends kristallisierte sich bereits früh heraus, genauer gesagt schon nach 41 Sekunden, denn da stand es bereits 2:0 für das Team aus Mödling.

Nachdem es nach 25 Minuten 6:0 stand, startete das Farmteam eine kleine Aufholjagd, sodass es zwischenzeitlich nur noch 2:6 aus Sicht der Amstettner stand. Daraufhin drehten die Mödlinger jedoch wieder an der Temposchraube und zogen den Wölfen davon. An diesem Tag war gegen Mödling kein Kraut gewachsen.