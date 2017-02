Nachdem man den Gegner aus Stockerau in der Vorwoche mit einem 14:1 in die Schranken wies, hatten die Amstettner auch auf fremdem Terrain kein Problem, ihre Überlegenheit zur Schau zu stellen.

Bereits nach einer Minute konnten die druckvoll gestarteten Amstettner jubeln, als Harald Wagner die Wölfe in Führung brachte. In der Folge kamen die Amstettner in mehrere Powerplaysituationen, die, wie so oft bei Amstettner Powerplays, jedoch nicht genutzt werden konnten. Daraufhin gelang es Spielertrainer Matthias Schwab allerdings, den Vorsprung auszubauen.

Mit der 2:0-Führung ging es auch in die erste Drittelpause. Ins zweite Drittel starteten die Gäste erneut druckvoll. Nach nur zwei Minuten war es Markku Savolainen, der nach einem Alleingang das 3:0 besorgte. Wenige Sekunden später nutzte Lukas Friedl einen Pass von Schwab und schoss zum 4:0 ein.

Finalgegner der Wölfe ist noch unbekannt

Gegen Ende des Mitteldrittels nutzten die Stockerauer einen Fehler der Amstettner zum Anschlusstreffer. Dieser bescherte den Gastgebern allerdings keinen allzu großen Aufschwung, denn 30 Sekunden später stellte Harald Wagner den alten Vorsprung wieder her.

Im letzten Drittel schien es, als ob sich die Stockerauer mit der Niederlage abgefunden hätten. Die Amstettner konnten in der Folge Kräfte sparen, wirklich harte Szenen blieben diesmal aus. Nichtsdestotrotz konnten die Wölfe die Führung weiter ausbauen. Der Endstand nach 60 Minuten lautete 8:1 zu Gunsten des klaren Favoriten.

Damit zieht das Team von Trainer Schwab ins Finale ein. Auf welchen Gegner man dabei trifft, ist indes noch unklar. Da sich die Tulln Hummels nach der Niederlage in der ersten Begegnung den Sieg im Rückspiel sichern konnten, läuft es auf ein Entscheidungsspiel zwischen Tulln und Krems hinaus. Der Gewinner dieser Begegnung trifft dann im Finale auf die Wölfe. Im Finale müssen die Wölfe zuerst auswärts auflaufen, ehe am Freitag, 17. Februar, das zweite Spiel der Finalserie in der Amstettner Eishalle über die Bühne gehen wird.