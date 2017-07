Für eine Überraschung sorgte die Amstettnerin Brigitte Andreas. Bei erstmaligen Antreten bei einem Ironman gelang ihr gleich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft am 7. Oktober auf Hawaii. Nach 11:11 Stunden überquerte die RATS-Amstetten-Athletin die Ziellinie. In der Gesamtwertung gelang somit der Sprung aufs Podest und in ihrer Altersklasse sogar der zweite Platz.

Mit Bernhard Keller, der selbst schon sechs Mal auf Hawaii am Start war und sich zwei Mal den Vizeweltmeistertitel sicherte, bereit sich Andreas die nächste Monate intensiv auf den Ironman Hawaii vor. Doch auch die weiteren Athleten des RATS Amstetten zeigten in Kärnten starke Leistungen.

Der St. Valentiner Hubert Lehenbauer beendete als schellster Athlet des RATS Amstetten in 10:37 Stunden. Knapp dahinter überquerte Franz Koprax die Ziellinie. Bei seinem zweiten Antreten in Klagenfurt stand die Uhr im Zielraum auf 10:51 Stunden. Für Marlena Polec und Daniela Hornaus stand vor allem das Ziel auf dem Programm, die Zwölf-Stunde-Marke zu unterbieten. Und den beiden Athletinnen gelang das Vorhaben auch mit Bravour. In 11:51 bzw. 11:52 Stunden kamen Beide ins Ziel.