Noch größer, noch mehr Kämpfe, noch mehr Zuschauer. Das bringt die vierte Auflage der Amstettner Volksbank Fight Night, die am 25. Februar 2017 im Energy Fitness Studio in Greinsfurth über die Bühne gehen wird. Der Kartenvorverkauf hat schon begonnen, die Planungen für das Event laufen bereits auf Hochtouren.

So wurden die Kämpfe bereits mehr oder weniger fixiert. „Diesmal sind es schon 15 Kämpfe, darunter auch EM- und WM-Titelkämpfe“, verrät Organisator Christian Pfannhauser. Ein umfangreiches Programm also, das erklärt, warum die Veranstaltung bereits um 18.30 Uhr beginnen wird.

Dem kampfsportbegeisterten Publikum wird dann bis Mitternacht einiges geboten: ein Sparring von Nachwuchstalenten, ein Thaiboxkampf, zwei Box-Wettkampfsparrings, neun K1-Kämpfe (darunter zwei Damenkämpfe), ein EM-Titelkampf und ein WM-Titelkampf von MMA-Profis. Mit dabei sind mit Julia Freinberger, Thomas Raffetseder und Paul Huber auch drei Lokalmatadore des KSC Amstetten. Alle drei werden im K1 um den Staatsmeistertitel in ihren Klassen kämpfen.

Und sie werden dies vor einer größeren Kulisse als noch im letzten Jahr tun. Die Veranstaltung wird heuer nämlich erstmalig im Keller stattfinden und Platz für noch mehr Zuschauer bieten. „Unser Ziel wären tausend Zuschauer“, hofft Pfannhauser auf großes Publikumsinteresse. Aufgrund der größeren Höhe im Keller wird man erstmals auch eine richtige Ringbeleuchtung aufstellen und damit auch für das perfekte Ambiente sorgen können.

Bevor sich die heimischen Kämpfer voll auf die Heimveranstaltung konzentrieren, steht für sie aber noch ein ganz besonderes Highlight am Programm: Anfang November ist das Trio bei der WM in Italien am Start.