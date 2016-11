Andria in Italien war für die Athleten des Kampfsportcenters Energy Fitness Amstetten eine Reise wert. Bei der Weltmeisterschaft der World Boxing Federation, bei der die Disziplin Sanda (chinesisches Vollkontakt-Kickboxen) erstmals ins Programm aufgenommen wurde, kämpften sich Paul Huber, Thomas Raffetseder und Julia Freinberger erfolgreich ins Rampenlicht.

Die einzige Dame in der Amstettner Abordnung ging in der Klasse bis 60 Kilogramm an den Start. Im Finale musste sich Julia Freinberger dann einer starken Italienerin nach Punkten geschlagen geben. Ihr Vizeweltmeistertitel war aber nur der Anfang. Thomas Raffetseder und Paul Huber kehrten sogar mit dem Weltmeister-Gürtel im Gepäck nach Amstetten zurück.

Raffetseder gewann seinen Finalkampf in der Klasse bis 60 Kilogramm durch Aufgabe seines Gegners aus den arabischen Emiraten. Paul Huber brillierte in seinem Finalkampf gegen einen Portugiesen und kürte sich zum Weltmeister in der Klasse bis 75 Kilogramm.