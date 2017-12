In der Arena Nova in Wr. Neustadt ging die größte Kampfsportgala Österreichs über die Bühne. Den Kampfsportfreunden wurden dabei Kämpfe im K1, MMA, Wrestling und Boxen geboten. Da der geplante WM-Titelkampf nach WBC der Österreicherin Eva Vora-berger aufgrund eines Nasenbruchs ausfiel, wurde Paul Huber aus Amstetten die Ehre zuteil, den Hauptkampf des Abends zu bestreiten.

Huber kämpfte gegen den Tschechen Alex Dokter um den Amateur-Europameistertitel im K1 bis 75 Kilogramm. Fünf Runden zu je zwei Minuten galt es zu absolvieren. Doch so lange musste der Schützling von Trainer Christian Pfannhauser gar nicht im Ring stehen. Bereits in der ersten Runde konnte Huber seinen Gegner mit einem starken Faustschlag zu Boden bringen. Nur der Gong zur ersten Pause rettete seinen angeschlagenen Kontrahenten.

Vorzeitiger Sieg in der vierten Runde

In der Folge attackierte der Amstettner den Tschechen immer wieder mit exzellenten Fuß- und Boxtechniken. Mit der Folge, dass Dokter sowohl in der zweiten als auch in der dritten Runde zu Boden ging. Hubers Gegner stand aber immer wieder auf und versuchte um jeden Preis gegen ihn standzuhalten. In der vierten Runde war seine Kraft dann aber endgültig aufgebraucht und Paul Huber konnte ihn mit einem Knieangriff zum Körper endgültig zu Boden bringen.

Trainer Christian Pfannhauser sowie Kraft- und Konditionstrainer Christoph Hinterlechner freuten sich mit Huber über den erfolgreichen EM-Titelkampf. „Ich hoffe, dass er bei seinem nächsten Kampf, bei der Amstettner Fight Night, seinen Gegner ebenfalls in einem so exzellenten Kampf besiegen kann“, blickt Pfannhauser dem Kampfsportleckerbissen im Keller des Energy Fitness Studios in Greinsfurth bereits mit Vorfreude entgegen. Karten für den 3. März sind auf Ö-Ticket und im Energy Fitness Studio bereits erhältlich.