Christian Kresnik und Klaus Vogl. Sie waren heuer die großen Dominatoren der Laufveranstaltungen im Bezirk Amstetten. Beim Christkindllauf in Steyr am vergangenen Samstag trafen der in St. Valentin beheimatete gebürtige Kärntner und der Amstettner nun erstmals direkt aufeinander.

In Abwesenheit von Lokalmatador Valentin Pfeil liefen die beiden auch bei diesem Bewerb wieder um den Sieg. Gewinnen konnte diesmal aber nur einer – und zwar Klaus Vogl vom LCA Umdasch Amstetten.

Bergab kam Vogl immer besser in Schwung

Zwei Runden zu je 2,6 Kilometer waren zu absolvieren. Vom Start weg übernahm Christian Tortorolo das Tempo, dem zunächst nur Tobias Rattinger und Klaus Vogl folgten. Nach einem Kilometer drosselte das Trio ein wenig das Tempo und es bildete sich eine siebenköpfige Spitzengruppe, in der sich auch Christian Kresnik befand. Nach dreieinhalb Kilometern verschärfte der für den LAC Amateure Steyr laufende Kärntner das Tempo, bei dem nur Klaus Vogl mithielt.

Einen Kilometer vor dem Ziel setzte sich Kresnik dann auch vom Amstettner ab und schien mit einem Vorsprung von gut 30 Metern einem sicheren Sieg entgegenzulaufen. „Da ist es mir richtig schlecht gegangen. Ich habe mir gedacht, jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie Zweiter werde, weil ich die drei Verfolger schon hinter mir gehört habe“, erklärt Vogl. Bergab kam er aber wieder besser in Schwung und immer näher an den Führenden heran.

„Rund zweihundert Meter vor dem Ziel war ich an Christian dran und auch schon vorbei. Von ihm kam gar keine Reaktion“, schildert Vogl die rennentscheidende Phase. Er finishte in 15:59 Minuten und nahm Kresnik letztendlich zwei Sekunden ab. Platz drei ging mit sieben Sekunden Rückstand an Kresniks Vereinskollegen Alex Demse.

Hervorragend schlugen sich auch die beiden Nachwuchsläuferinnen des LCA Umdasch Amstetten. Sophia Gruber-Pandion und Carina Huber liefen über 1.400 Meter ein starkes Rennen und feierten in der U14 einen souveränen Doppelsieg. Auf die Drittplatzierte hatten die beiden einen Vorsprung von rund einer halben Minute.