Am Vormittag des 18. Februar gehört die Forstheide in Greinsfurth wieder ganz den Laufsportlern. Mit dem Amstettner Crosslauf steht hier nach Krems und St. Pölten der dritte Teilbewerb des vier-Städte-Crosscups am Programm.

Zweimal wurde der Bewerb bisher ausgetragen und jedes Mal hatten sich die Teilnehmer mit Schnee und Kälte anzufreunden. Wie die Bedingungen heuer sein werden, wagt Veranstalter Reinhard Gruber nicht vorauszusagen. „Wir hoffen auf perfekte Laufbedingungen. Ob auf Schnee zu laufen ist oder nicht, wissen wir erst am Tag vorher. Momentan präsentiert sich die Strecke gatschig“, erklärt Gruber.

Insgesamt 200 winterfeste Läufer waren im Vorjahr bei Minusgraden beim Schüler- und Hauptlauf am Start. „Wenn wir da heuer wieder hinkommen, passt das“, hofft Gruber wieder auf ein großes Teilnehmerfeld.

Am Start werden jedenfalls mit Victoria Schenk (Sportunion Waidhofen) und Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten) die besten Läufer des Bezirks stehen. Sie waren bei den bisherigen zwei Bewerben in der Forstheide jeweils eine Klasse für sich und peilen den dritten Sieg in Serie an. Mit dabei ist auch die Grestnerin Franziska Füsselberger, der nach ihren Erfolgen in Krems und St. Pölten der Cupsieg nicht mehr zu nehmen sein wird.