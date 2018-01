Peuerbach und Gresten waren am Sonntag die Schauplätze, an denen die heimischen Athleten das Laufjahr 2017 ausklingen ließen. Ein Jahr, das für den Amstettner Klaus Vogl ein besonders erfolgreiches war. Daran sollte sich auch am letzten Tag des Jahres nichts ändern.

Vogl ging beim Volkslauf in Peuerbach an den Start und kehrte auch aus Oberösterreich mit einem Erfolg im Gepäck zurück. In der dritten von acht Runden setzte er sich von seinen Konkurrenten ab und lief einem ungefährdeten Sieg entgegen. Im Ziel hatte er 20 Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Lorenz Adler.

In Gresten sicherte sich der Lunzer Thomas Heigl erstmals den Sieg. Dahinter lieferte der heimische Triathlon-Nachwuchs eine erneute Talentprobe ab. Jakob Fink (RATS Amstetten) lief als Zweiter ebenso auf das Podest wie der Waidhofner Christoph Pölzgutter. Auf Fink hatte der Ybbstaler einen Rückstand von neun Sekunden aufzuweisen.

Mit einer Überraschung endete der Grestner Silvesterlauf bei den Damen. Nicht Favoritin Victoria Schenk triumphierte, sondern Lokalmatadorin Franziska Füsselberger. Mit schmerzverzerrtem Gesicht überquerte Schenk nach einer Woche Skitourengehen mit einem Rückstand von 44 Sekunden auf Füsselberger als Zweite die Ziellinie.