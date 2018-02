Was ein richtiger Crosslauf ist, das durften die Teilnehmer am vergangenen Sonntag in Greinsfurth erleben. „Wir haben ab sieben Uhr früh Schlamm aus der Strecke geschaufelt und kiloweise Rindenmulch aufgeschüttet“, schilderte Christian Gangl die Bemühungen der Veranstalter, den Läufern gute Bodenverhältnisse zu bieten. Gegen den Regen der letzten Tage und den Schneefall in der Nacht auf Sonntag waren sie aber machtlos.

Auf den Ausgang des Rennens hatten die schwierigen und kräfteraubenden Bedingungen aber keinen Einfluss. Mit Klaus Vogl und Victoria Schenk holten sich jene beiden Athleten in souveräner Manier den Sieg, die auch die ersten beiden Auflagen des Crosslaufes für sich entschieden hatten.

Obwohl die Besetzung bei den Herren die stärkste der drei Jahre war, glich der Rennverlauf den beiden Vorgängerbewerben. Klaus Vogl setzte sich mit einer schnellen ersten Runde vom Rest des Feldes ab und lief mit zwei langsameren Runden sicher zum Sieg. An seine Grenzen ging er dabei nicht.

„Ich habe Kraft gespart für nächste Woche“, bestätigte der Sieger. Da steht in Obergrafendorf die Crosslauf-Landesmeisterschaft am Programm. Wie im Vorjahr ging Rang zwei an den Kremser Martin Hofbauer. Thomas Heigl landete auf Rang drei.

Ungefährdet war auch Damensiegerin Victoria Schenk. Obwohl ihr in der letzten Runde etwas die Kraft ausging, gewann sie mit über zwei Minuten Vorsprung.