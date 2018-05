Zu Pfingsten startet die Radsaison für den Kürnberger Mountainbiker Florian Wimmer so richtig. Im tschechischen Nove Mesto steht für den 20-Jährigen der erste Cross Country-Weltcup in dieser Saison am Programm. Eine Woche später folgt in der Nähe von Stuttgart bereits der nächste.

Und der Auftakt hat es gleich in sich. „Nove Mesto ist der bekannteste Weltcup mit einer technisch sehr anspruchsvollen Strecke“, erklärt der Mostviertler, der auch in seinem dritten Jahr in der U23 Mitglied des österreichischen Nationalteams ist.

Die Ziele für die heurigen Weltcups sind für Wimmer klar definiert: Punkte machen, um sich so einen besseren Platz in der Startaufstellung zu sichern, denn bei U23-Starterfeldern von 120 Bikern kann eine gute Startposition schon von enormem Vorteil sein. Ergebnismäßig peilt Florian Wimmer bei den Weltcups eine Top 50-Platzierung an. „Das wäre schon ziemlich stark. Man muss bedenken, dass dreißig Sekunden schon mal 20 Plätze ausmachen können.“

Neben den Weltcups stehen für den Niederösterreicher, der seine Karriere bei den Kürnberg Radlern startete, aber auch noch zwei Großereignisse am Terminkalender. Ende Juli geht in Graz die Europameisterschaft über die Bühne. „Eine Top 20-Platzierung könnte sich da ausgehen“, hat sich Wimmer viel vorgenommen.

Ob er auch bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide in der Schweiz am Start stehen wird, ist hingegen noch nicht geklärt. Hier könnte ihm seine berufliche Ausbildung in die Quere kommen. „Ich starte im September mit meiner Lehre zum Mechatroniker und bräuchte eine Sondergenehmigung.“