Österreich gegen Deutschland. So lautete das erwartete Duell um die Medaillen bei den Weitenschützen in der Winklarner Stocksporthalle, in der extra für die EM- und WM-Bewerbe Kunsteis ausgelegt worden war. Diese beiden Nationen waren es dann auch, die die Teamwertungen untereinander ausmachten und sich mit einer einzigen Ausnahme alle Medaillen in den Einzelwertungen sicherten. Mit Marco Weichinger und David Dultinger durften auch zwei Lokalmatadore über Edelmetall jubeln.

Eröffnet wurden die Bewerbe mit der EM in den Jugend-Klassen (U16, U19). Da hatte auch Marco Weichinger seinen großen Auftritt vor Heimpublikum. „Unser Ziel war Gold im Team“, erklärte der Winklarner das Vorhaben der österreichischen U16- Mannschaft. Dieses setzte das rot-weiß-rote Quartett mit einem Vorsprung von nicht ganz 28 Metern auf Deutschland in eindeutiger Manier um. Dass sich alle vier Österreicher für das Einzelfinale der besten Sechs qualifizierten, kam für Weichinger dann aber doch etwas überraschend.

Er zog als Fünfter ins Finale ein, belegte diese Platzierung mit einer Weite von 100,42 Metern auch im Endklassement und war damit drittbester Österreicher. „Ich bin ohne Erwartungen ins Einzelfinale gegangen. Ich habe mir gesagt, ich schaue einfach, was rauskommt. Es geht immer besser, aber das hat schon gepasst“, war der 15-Jährige mit seiner Leistung zufrieden. Gold ging mit 128,82 Metern an Weichingers Mannschaftskollegen Peter Neubauer, der sich in Winklarn zum erfolgreichsten Weitenschützen kürte. Er trat die Heimreise in die Steiermark mit dreimal Gold (U16 Einzel, U16 Team, U19 Team) und einmal Silber (U19 Einzel) im Gepäck an. Den U19-Titel im Einzel eroberte der Deutsche Michael Späth mit einem Vorsprung von drei Metern.

„Von meinem Verein waren alle da.“Lokalmatador Marco Weichinger über das besondere Flair eines Großereignisses in der Heimat

In der U23 kämpften die Weitenschützen dann um WM-Titel. Dass in dieser Alterskategorie Gold an Österreich gehen könnte, hatten Experten schon im Vorfeld ausgeschlossen. „Die Deutschen sind da übermächtig“, stellte etwa WM-Gesamtkoordinator Alfred Weichinger fest. Diese angekündigte Dominanz bekamen die anderen Nationen auch deutlich zu spüren. Die vier Deutschen zauberten bereits beim Teambewerb die vier größten Weiten aufs Eis und belegten auch im Einzelfinale die Ränge eins bis vier.

Für das österreichische Team mit Lokalmatador David Dultinger war Silber in der Mannschaftswertung somit das Optimum, das herauszuholen war. Diese Medaille war aber nie in Gefahr. Auf Deutschland hatte man zwar einen Rückstand von nicht ganz 30 Metern aufzuweisen, Italien hielt man mit einem Plus von über 50 Metern aber klar auf Distanz.

Für David Dultinger endete der Bewerb trotz der Team-Silbermedaille jedoch mit einer kleinen Enttäuschung. Obwohl er sich im letzten Versuch um fast sieben Meter steigerte und die 100-Meter-Marke klar knackte, musste er sich mit dem undankbaren siebenten Platz zufriedengeben. „Daheim im Finale zu stehen, wäre schon schön gewesen. Es wäre einiges mehr drinnen gewesen, aber es geht nicht jeden Tag so wie man will“, trauerte der 22-Jährige einer besseren Platzierung nach. Den Finaleinzug verpasste Dultinger um zweieinhalb Meter.