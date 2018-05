LANDESLIGA A

AMSTETTEN - STOCKERAU 5:4. „Wir haben uns vorgenommen, das, was wir im Winter erarbeitet haben, umzusetzen. Das ist eindeutig gelungen“, war Mannschaftsführer Christian Lindenhofer zufrieden mit dem Saisonauftakt, der einen knappen Sieg für sein Team brachte.

Vater des Erfolges war die Nummer eins, Manuel Pröll. Der frischgebackene Papa bot im Einzel eine absolute Topleistung, rang einen Spieler nieder, gegen den er im Vorjahr noch glatt verloren hatte und sicherte seiner Mannschaft den 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Im Doppel lieferte Pröll an der Seite von Felix Schüller die nächste Glanzleistung ab. Die beiden setzten sich gegen die zwei Topspieler der Gegner durch und fixierten damit den 5:4-Gesamtsieg. „Er hat gespielt wie in seinen besten Zeiten“, sparte Mannschaftsführer Lindenhofer nicht mit Lob für Pröll. Er hob aber auch die gute Vorstellung der gesamten Mannschaft hervor. „Jeder hat zu diesem Sieg etwas beigetragen“, betonte Lindenhofer.

ST. VALENTIN - BÖHEIMKIRCHEN 6:3. Mit Personalproblemen hatten die St. Valentiner beim Saisonstart zu kämpfen. Zwei Legionäre fielen kurzfristig aus und auch Johannes Prammer musste verletzungsbedingt passen. So rückten mit Yannik Leitner, Peter Anneser und Alexander Bräuer drei Spieler aus der zweiten Mannschaft auf. Damit aber noch nicht genug der Sorgen.

Stephan Tumphart zog sich in seinem Einzel eine Oberschenkel-Zerrung zu und musste im Doppel dann aufgeben. Dennoch gingen die Hausherren als Sieger vom Platz. „Wenn wir einen Punkt machen, dann sind wir zufrieden, haben wir uns vor Spielbeginn gedacht. Daher war es völlig unerwartet, dass wir 6:3 gewinnen“, freute sich Mannschaftsführer Yannik Leitner über den Überraschungserfolg.

LANDESLIGA B

ALLHARTSBERG - KILB 3:6. Im Derby hatten die Gäste aus Kilb aufgrund der ausgeglicheneren Mannschaft das bessere Ende für sich. Den besseren Start erwischten hingegen die Gastgeber. Sie entschieden die beiden Toppartien für sich. Weitere Siege in den Einzeln folgten aber nicht mehr. „In den Doppeln sind wir dann auf einen Punkt gegangen“, erklärte Mannschaftsführer Markus Hörndler. Diesen fixierte das Legionärs-Duo Dominik Hruncak und Ondrej Babala. „Mit dem Punkt können wir gut leben“, betonte Hörndler.

HAUSMENING - MARKT PIESTING 2:7. „Ein 2:7 hätte ich nicht erwartet“, war Mannschaftsführer Patrick Pilsinger nach der Auftaktniederlage der Hausmeninger doch ein wenig enttäuscht, denn gerechnet hatte man eigentlich mit einer ausgeglichenen Partie.

Voll eingeschlagen hat jedoch die neue Nummer eins der Hausmeninger, der Tiroler Johannes Bangratz. „Es ist sensationell, was er mit 18 Jahren spielt“, war Pilsinger voll des Lobes für den Youngster, der mit Ivan Gomez Mantilla einen Spieler besiegte, der vor zwei Jahren noch 15 ATP-Punkte zu Buche stehen hatte.

Nicht ganz so gut verlief das Hausmening-Debüt für den Serben Stefan Bojic. „Er war im dritten Satz völlig unterzuckert und ist körperlich verfallen“, kommentierte Pilsinger dessen Niederlage. Der Sieg der Gäste war schon vor den Doppeln besiegelt.

LANDESLIGA C

BIBERBACH - EDLITZ 2:7. Eine Partie, in der für die Hausherren durchaus mehr möglich gewesen wäre. So musste Mannschaftsführer Stefan Dautinger seine Partie im Tiebreak abgeben und das Dreier-Doppel ging auch erst im Champions-Tiebreak an die Gäste. „Wir haben gekämpft, aber es hat nicht sollen sein. Ein Punkt wäre schon schön gewesen“, zog Dautinger nicht ganz zufrieden Bilanz.

BRUCK/LEITHA - AMSTETTEN II 8:1. Den Saisonauftakt hatten sich die Amstettner anders vorgestellt. Sie mussten mit Gregor Hausberger auf einen wichtigen Spieler verzichten. Das wog umso schwerer, weil die Hausherren gleich mit drei Legionären antraten. Da gab es für die Mostviertler nur wenig zu bestellen. Für den Ehrenpunkt sorgte Fabian Gumpoltsberger, dessen Gegner beim Stand von 0:5 aus seiner Sicht w.o. gab.

WAIDHOFEN - DEUTSCH WAGRAM 4:5. Nachdem die Bundesligasaison für die Einsermannschaft erst diese Woche startet, liefen die Waidhofner mit drei Spielern aus dem Bundesligakader ein. Den erhofften Erfolg brachte dieser Schachzug aber nicht. Stephan Schmutzer und Simon Schörghofer gewannen zwar ihre Partien, mehr als ein 3:3 war nach den Einzeln aber nicht drinnen.

In den Doppeln fehlte dann auch das nötige Glück. Beim Stand von 4:4 musste das Einserdoppel entscheiden, die Partie ging aber im Champions-Tiebreak verloren. „Wir haben erwartet, dass wir mit drei Bundesligaspielern gewinnen. Mit dem Punkt sind wir nicht zufrieden“, griff Ondrey Breza zu klaren Worten.