AMSTETTEN - SCHWECHAT 6:3.

Aufsteiger Amstetten startete perfekt in die neue Saison. „Ich glaube, dass wir jetzt in der Liga spielen, in der wir hingehören“, betonte Mannschaftsführer Christian Lindenhofer nach dem klaren Sieg seines Teams, der bereits nach den Einzeln feststand.

Besonders im Blickpunkt stand auf Amstettner Seite Dominik Winninger, der nach einigen meisterschaftsfreien Jahren ein Comeback feierte. Und ein beachtliches noch dazu. „Er hat zwei Matches gespielt. Eines bis zum 6:3 und 5:3 für den Gegner und eines danach. Das hat er gewonnen und dazu kann man ihm nur gratulieren“, freute sich Lindenhofer mit dem Neo-Teammitglied, das erst durch den Ausfall von Stefan Auinger in die Mannschaft rutschte.

Nach dem 5:1-Zwischenstand versuchte man in den Doppeln neue Varianten und ermöglichte dem Gegner dadurch zwei Siege. Aus den möglichen drei Punkten wurden daher nur zwei. „Das tut der Freude aber keinen Abbruch“, versicherte der Non-Playing-Captain.

LANDESLIGA B

HADERSFELD - ST. VALENTIN 1:8.

Die Valentiner eröffneten das neue Spieljahr mit einem unerwarteten Kantersieg. „Wir waren sehr überrascht, dass zwei Legionäre nicht gespielt haben. Das haben wir ausgenutzt“, berichtete Mannschaftsführer Yannick Leitner. Lediglich Youngster Simon Traxler, der nach seinem Debüt im Vorjahr heuer bereits als Nummer eins zum Einsatz kommt, ging an diesem Tag leer aus.

SCHEIBBS - HAUSMENING 9:0.

Gegen die ohnehin favorisierten Scheibbser musste Hausmening mit Stefan Krimm, Peter Handlgruber und Jonas Gundacker gleich auf drei Stammspieler verzichten. Besonders schmerzte der Ausfall der Nummer eins, Stefan Krimm, der wegen eines akuten Bandscheibenvorfalls länger nicht zum Einsatz kommen wird. „In der Besetzung hatten wir absolut keine Chance“, gestand Mannschaftsführer Alexander Gleich. Ein Satzgewinn von Martin Blaha war die gesamte Ausbeute der Gäste, die in der nächsten Runde mit Böheimkirchen gleich auf den nächsten Gruppenfavoriten treffen.

LANGENZERSDORF - ALLHARTSBERG 6:3.

„Wir können mit dem Punkt leben – obwohl mehr drinnen gewesen wäre“, war Allhartsbergs Mannschaftsführer Markus Hörndler mit der Landesliga B-Premiere seines Teams nicht rundum glücklich. Einen gelungenen Einstand feierte jedenfalls Frantisek Smrtka, die neue Nummer zwei der Mostviertler. Der Slowake gab in seinem Einzel lediglich ein Game ab. Ein knapperes Ergebnis als den 3:6-Endstand hatten Ondrej Babala und Thomas Hörndler im Doppel am Schläger. Nach klar gewonnenem ersten Satz mussten sie sich mit 12:14 im Champions-Tiebreak geschlagen geben.

LANDESLIGA C

BIBERBACH - TRAISMAUER 3:6.

In den letzten Jahren spielten die Traismaurer immer mit drei oder vier Legionären. Nach Biberbach kamen sie diesmal „nur“ mit zwei, was am erwarteten Sieg der Gäste aber nichts änderte. „Den Punkt, den wir wollten, haben wir“, war Mannschaftsführer Stephan Dautinger nicht unzufrieden mit dem Ausgang der Partie. Alexander Grosser und Jürgen Preinfalk waren bei Biberbach die Spieler des Tages. Beide gewannen ihr Einzel und gemeinsam auch das Doppel. Mehr Siege waren den Gastgebern aber nicht vergönnt.

WAIDHOFEN - JUDENAU 5:4.

Da die erste Mannschaft an diesem Wochenende noch spielfrei war, holten sich die Waidhofner einige Bundesligaspieler als Verstärkung ins Boot. Eine klare Sache war der Sieg trotz der bestmöglichen Aufstellung aber nicht. Das lag vor allem an Judenaus Ex-Profi Petr Dezort, der im Einzel und Doppel eine Klasse für sich war. Die Verletzung von Peter Rathammer spielte den Waidhofnern aber in die Karten. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das war ein Schritt dazu“, so Mannschaftsführer Matthias Leitner.

AMSTETTEN II - PURKERSDORF 6:3.

Ohne allzu große Erwartungen gingen die Amstettner in die Auftaktpartie. „Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt, weil sie viele Legionäre in der Liste haben“, gestand Mannschaftsführer David Sonnleitner. Letztendlich kamen die Gäste ohne Legionär und auch nur zu fünft nach Amstetten, da mit Rene Lackner die Nummer eins kurzfristig ausfiel. Neuerwerbung Gregor Hausberger musste sein Amstetten-Debüt daher auf nächste Woche verschieben. „Das hat gut gepasst. Das ist ein Sieg, den wir gerne nehmen“, war David Sonnleitner zufrieden mit dem Saisonstart.