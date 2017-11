In der letzten Sammelrunde des Herbstdurchganges kam es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Tabellenführer Oberpullendorf und dem Tabellenzweiten Amstetten. Dabei schrammten die Mostviertlerinnen nur haarscharf an einer Sensation vorbei. Sie mussten sich knapp mit 4:6 geschlagen geben. Hätte man die Partie gewonnen, dann wäre man mit dem Herbstmeistertitel belohnt worden.

„Egal, die Damen haben eine sensationelle Herbstsaison abgeliefert“, freute sich Obmann Helfried Blutsch über das gute Abschneiden seiner Mannschaft. Eine 1:3-Niederlage von Adrienn Worischek im dritten Spiel gegen die starke Kristina Österreicher war eine erste kleine Vorentscheidung zugunsten von Oberpullendorf. Vom Glück verlassen war an diesem Tag Claudia Steinbacher. Sie musste sich Nora Haraszti und Kristina Österreicher jeweils erst im fünften Satz geschlagen geben.

Ein Kantersieg im letzten Spiel des Jahres

„Wären die knappen Partien an Amstetten gegangen, dann wären wir Herbstmeister geworden“, trauerte Blutsch doch ein wenig der möglichen Sensation gegen Oberpullendorf nach.

Geworden ist es letztendlich Rang drei, der mit einem fulminanten 6:0-Sieg gegen Graz fixiert wurde. „Ein in dieser Höhe nicht zu erwartender Erfolg, da mit Ema Toplek und Julia Unterweger zwei starke Spielerinnen am Start waren“, hatte Blutsch mit einem ausgeglicheneren Spielverlauf gerechnet. Im Endeffekt kam lediglich im Spiel zwischen Magdalena Zehetner und Julia Unterweger Spannung auf, das die Amstettnerin in fünf Sätzen für sich entschied. Alle anderen Partien gingen ohne Satzverlust an die Mostviertlerinnen.

Mit Spannung sieht man in Amstetten der Frühjahrsrunde entgegen, die am 27. Jänner startet. Für Blutsch sind die Damen aus Bodensdorf die großen Favoritinnen auf den Titel.