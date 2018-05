Bis zur letzten Sammelrunde hatten die Amstettner Damen im Kampf um die Meisterkrone ein kräftiges Wörtchen mitzureden. In der vorletzten Runde trafen die Mostviertlerinnen dann auf Tabellenführer Oberpullendorf. Mit einem Sieg wäre sogar noch der Meistertitel möglich gewesen. Daraus wurde aber nichts. Die Amstettnerinnen mussten sich mit 3:6 geschlagen geben.

„Darauf können sie sehr stolz sein“

„Eine in Hochform agierende Adrienn Worischek war leider zu wenig, um die Burgenländerinnen zu biegen“, fasste Obmann Helfried Blutsch die Niederlage gegen Oberpullendorf zusammen. Worischeks drei Einzelsiege waren die einzigen zählbaren Erfolge in dieser Partie. Die Spielerinnen hatten mit der heißen und feuchten Luft in der Welser Halle zu kämpfen, Claudia Steinbacher klagte zudem über Magenprobleme und musste ihr letztes Spiel w.o. geben. Sie ging wie Magdalena Zehetner, die wieder großartig kämpfte, leer aus.

Im letzten Spiel der Saison trafen die Amstettner Damen auf das Team aus Graz und sie beendeten das Spieljahr mit einem 6:4-Erfolg. Adrienn Worischek war auch in dieser Partie unantastbar und ließ ihren drei Gegnerinnen keine Chance. Magdalena Zehetner steuerte zum Mannschaftssieg zwei Erfolge im Einzel bei. An der Seite von Adrienn Worischek war Zehetner auch im Doppel erfolgreich. Sylvia Fuchs blieb ohne Erfolgserlebnis.

Mit einem Sieg und einer Niederlage in dieser letzten Sammelrunde beendeten die Am-stettnerinnen die Saison auf dem hervorragenden dritten Platz und erzielten damit das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. „Darauf können sie sehr stolz sein“, betonte Obmann Helfried Blutsch. Selbstvertrauen für die kommende Saison dürften seine Damen mit diesem Topergebnis auf jeden Fall gesammelt haben.