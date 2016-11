Beim ersten Spiel der in Baden ausgetragenen Sammelrunde war eine Amstettner Niederlage vorprogrammiert. Die Mostviertlerinnen trafen auf den Tabellenführer aus Villach, der erstmals in Bestbesetzung antrat. Somit standen den Amstettnerinnen mit Amelie Solja und Qianbing Li zwei österreichische Nationalteamspielerinnen und mit Nicoleta Trosman eine israelische Nationalteamspielerin gegenüber.

Daher war schon vor Beginn der Begegnung klar: „Chancen haben wir da keine.“ Die Satzgewinne von Sylvia Fuchs gegen Solja sowie von Adrienn Worischek und Claudia Steinbacher gegen Trosmann waren ausgezeichnete Leistungen, denn die anderen Gegnerinnen blieben alle ohne Satzgewinn.

„Klarer geht es nicht“

Sensationell dann die Leistung der Amstettnerinnen in der Partie gegen den Tabellennachbarn. Die Spielgemeinschaft Oberes Triestingtal/ Guntramsdorf wurde mit 6:1 regelrecht von der Platte gefegt. Besonders eindrucksvoll war die Vorstellung der Amstettner Topspielerin Adrienn Worischek. Sie machte mit allen drei Gegnerinnen kurzen Prozess. Die Punkte aller drei Sätze zusammen hätten jeweils nicht zu einem Satzgewinn gereicht. „Klarer geht es nicht“, freute sich Obmann Helfried Blutsch. Lediglich Sylvia Fuchs musste sich Claudia Chen mit 1:3 geschlagen geben. Sie kam mit der unorthodoxen Spielweise der Gegnerin nicht zurecht.

Auch am zweiten Tag fuhren die Amstettnerinnen ein Erfolgserlebnis ein. Gegen die SG Mariahilf/Langenzersdorf, die mit ihrer besten Formation antrat, setzte man sich mit 6:4 durch. Drei Siege von Adrienn Worischek und zwei der stark spielenden Claudia Steinbacher waren der Grundstein für den Sieg. Lena Hartl konnte einen 2:0-Satzvorsprung gegen die starke Tina Gerhardt nicht in einen Sieg ummünzen und ging an diesem Tag leer aus. Mit dem Doppel fixierten die Amstettnerinnen den Sieg.