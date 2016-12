WEIZ - AMSTETTEN 0:3.

Das Duell der Tabellennachbarn ging klar an den VCA. „Genauso will ich das sehen. Das war das beste Spiel der Saison bislang. Wir waren von Anfang an konzentriert und aggressiv“, war Trainer Igor Simuncic zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Die Amstettner bestimmten das Spiel vom ersten Punkt an und beschäftigten die Steirer mit ihren taktischen Aufschlägen. Auch der Weizer Neuzugang Grzegorz Szumielewicz, der zuletzt gegen Salzburg mit 31 Punkten für Aufsehen sorgte, konnte den Mostviertlern nicht gefährlich werden. Der VCA-Block ließ nur zehn Punkte des Polen zu. Im Gegenzug avancierte Thomas Tröthann mit 22 Punkten zum Topscorer der Partie.

WALDVIERTEL - AMSTETTEN 3:0.

„Wenn meine Jungs eine ähnliche Leistung bringen wie gegen Weiz, dann bin ich sehr zufrieden. Wenn wir dann nicht die bessere Mannschaft sind, ist es okay. Die Waldviertler sind zu favorisieren“, stellte Trainer Igor Simuncic vor Beginn der Partie klar.

Und die Waldviertler entschieden auch das zweite NÖ-Derby der Saison für sich. Die Amstettner erwischten keinen guten Start und liefen dem Rückstand, den sie sich zu Beginn der Partie eingefangen hatten, den ganzen Satz über hinterher.

Im zweiten Satz waren es dann aber lange Zeit die Amstettner, die die Führung für sich beanspruchen konnten. Man ging auch noch als Leader in die zweite technische Auszeit. Gegen Ende des Satzes kam dann aber Rudinei Boff zum Service und legte eine beachtliche Serie hin, mit der die Gastgeber den Durchgang noch drehten und mit 27:25 für sich entschieden.

Im dritten Satz schlich sich bei den Amstettnern dann wieder die Unkonzentriertheit ein, die sie bereits die gesamte Saison begleitet. „Im Volleyball kannst du nicht mit weniger als hundert Prozent gegen Mannschaften eines solchen Kalibers mithalten“, kommentierte Trainer Igor Simuncic die Schwächephase seines Teams.

Mit der gesamten Leistung an diesem Tag war der Kroate aber nicht unzufrieden. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Meine Mannschaft hat sicher die Qualität, sich den Waldviertlern entgegenzustellen, aber es fehlt an der Routine in den entscheidenden Momenten“, zog Simuncic Bilanz.