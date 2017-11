Den Topscorer entschärft. Kemal Imsirovic machte den Amstettnern – am Block Karl Jurkovics und Kapitän Maximilian Landfahrer (von links) – in den ersten beiden Sätzen das Leben schwer. Der VCA fand gegen Ende des zweiten Durchgangs in Spiel, drehte die Partie und setzte sich in vier Sätzen durch. In der Tabelle rückten die Mostviertler auf Rang zwei vor und sind nun bester niederösterreichischer Verein. Foto: Vogl

| Vogl