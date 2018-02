AMSTETTEN - GRAZ 3:0.

Zwei wichtige Spiele standen für die Amstettner in der vergangenen Woche am Spielplan. Der leichtere der beiden Gegner, nämlich Graz, war am Mittwoch in der Pölz-Halle zu Gast. „Graz spielt richtig stark, aber ist ähnlich wie wir nicht immer konstant“, analysierte VCA-Topscorer Thomas Tröthann den Gegner vor Beginn der Partie.

Diesmal waren die Amstettner jedoch die konstantere und vor allem die mit Abstand bessere Mannschaft. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und übten mit starkem Service viel Druck auf die Grazer aus, die bereits nach wenigen Minuten den Aufspieler tauschten.

Auf die Erfolgsspur brachte der Wechsel die Gäste aber nicht. Die Amstettner entschieden den ersten Satz klar für sich. Im zweiten Durchgang fanden die Grazer ein wenig besser ins Spiel. Sie erwischten einen guten Start und spielten eine 5:1-Führung heraus. Die Hausherren wussten jedoch zu kontern und stellten mit 25:21 auf 2:0 in Sätzen.

Selbstvertrauen für NÖ-Derby getankt

Im dritten Satz hatten die Gastgeber dann wieder von Beginn an das Sagen. Sie erarbeiteten sich sieben Matchbälle, von denen Aufspieler Fabian Kriener gleich den ersten verwertete. „Wir haben schnell klargestellt, dass wir heute einen klaren Sieg erzielen wollen. Wir haben gut serviert und wenig Fehler produziert. Mit dieser Leistung wird es für alle Mannschaften in der AVL schwer, gegen uns zu bestehen“, war Thomas Tröthann stolz auf die gezeigte Leistung.

Zufrieden mit der Vorstellung der Mannschaft war auch VCA-Sportdirektor Micha Henschke. „Das war eine konzentrierte Leistung vom Anfang bis zum Ende. Das war ein richtiges Zeichen für ein mögliches Cupfinale“, blickte er dem erklärten Saisonhighlight Anfang März mit Zuversicht entgegen.

Bei den Grazern, die sich für die Partie sehr viel vorgenommen hatten, saß die Enttäuschung tief. „Mit so einer Eigenfehlerquote und kaum Blocks und Verteidigungen hat man in Amstetten keine Chance. Thomas Tröthann war heute nicht zu stoppen. Wir müssen weiter arbeiten und wieder zu unserer Form finden“, resümierte Mittelblocker Clemens Unterberger.

AMSTETTEN - WALDVIERTEL 3:2.

„Wer da nicht in die Halle kommt, verpasst was. Das wird ein heißes Match“, rührte VCA-Sportdirektor Micha Henschke die Werbetrommel für das sonntägige Niederösterreich-Derby. Und er sollte Recht behalten. Zum zweiten Mal in dieser Saison jubelten die Amstettner in der eigenen Halle über den prestigeträchtigen Derbysieg. Die Hausherren setzten sich gegen die favorisierte Legionärstruppe aus dem Waldviertel in mehr als zwei Stunden in fünf Sätzen durch.

Das Um und Auf im Am-stettner Spiel war wieder einmal Thomas Tröthann, der das Duell der besten Angreifer der Liga gegen Waldviertels Matiss Gabdullins klar für sich entschied. „Es war ein extrem ausgeglichenes Match. Wir haben von Beginn an konzentriert agiert und niemals aufgesteckt. Ein Derby gewinnst du nur über den Kampf“, zog Tröthann zufrieden Bilanz.

Erste Fünfsatzpartie der Saison für VCA

Nach einem nervösen Start fanden die Amstettner immer besser ins Spiel, mussten den ersten Satz aber noch knapp mit 26:28 verloren geben. Aber die Mostviertler kämpften sich in die Partie zurück und entschieden die Durchgänge zwei und drei für sich. „In einem Derby muss man die Stimmung genießen, die in solchen Situationen entsteht. Das Publikum ist voll hinter uns gestanden und hat uns zu dieser Topleistung gepusht“, freute sich Kapitän Maximilian Landfahrer über den guten Besuch in der Pölz-Halle.

Satz Nummer vier ging dann wieder knapp an Waldviertel und so kamen die Zuseher in Amstetten zum ersten Mal in der laufenden Saison in den Genuss eines Entscheidungssatzes. In diesem gingen die Hausherren von Beginn an in Führung und verteidigten diese in einem packenden Kampf bis zum Ende bei 15:11.

Somit bleibt die Niederlage gegen Tabellenführer Aich/Dob die bisher einzige Heimniederlage in dieser Saison. „Gratulation an die gesamte Mannschaft. Das war eine tolle Leistung. Was sie gekämpft und verteidigt hat, war schon sensationell“, war Sportdirektor Micha Henschke stolz auf den Sieg „von sechs Österreichern gegen sechs Legionäre“.