„Wir wollen uns für die letzte Saison revanchieren und werden alles geben, um mit Punkten nach Graz zu kommen“, gab sich Mittelblocker Clemens Unterberger vor der Partie kämpferisch. Im Vorjahr hatten die Grazer im Grunddurchgang nämlich gegen den VCA gewonnen, allerdings im Play-off dann den Kürzeren gezogen.

Obwohl die Amstettner zuletzt nicht mit guten Leistungen geglänzt hatten, ließen sie am Sonntag kein Erfolgserlebnis der Gäste zu. Von Beginn an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für das Team aus der Steiermark. Die Amstettner hatten jedoch ihren Kampfgeist und Einsatzwillen, den sie in den letzten Partien vermissen ließen, wiedergefunden, wehrten mehrere Satzbälle der Grazer ab und gingen mit 1:0 in Führung. „Jetzt hat die Mannschaft Moral bewiesen. Man hat gesehen, dass sie den Satz unbedingt gewinnen wollte“, kommentierte VCA-Sportdirektor Micha Henschke zufrieden die Führung seiner Mannen.

Satz Nummer zwei ging an die Gäste und auch im dritten Durchgang schienen die Steirer das bessere Ende für sich zu haben. Der VCA wiederholte jedoch das Szenario aus dem ersten Satz, wehrte Satzbälle der Grazer ab und ging wieder in Führung. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen.

Im vierten und kürzesten Satz der Partie dominierten die Hausherren und verwerteten nach zwei Stunden den ersten Matchball. „Das waren zuletzt keine leichten Wochen für die Mannschaft. Die Spieler standen in der Kritik, aber sie haben sich heute mit einer tollen Leistung am Feld zurückgemeldet. Das war heute purer Einsatzwille, durchgehende Konzentration und Emotion. So wie ich mir das auch erwarte“, war Micha Henschke mit der Leistung des Teams zufrieden. Auch dem jubelnden Trainer Igor Simuncic stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.