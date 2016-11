KLAGENFURT - AMSTETTEN 2:3.

Von Amstetten nach Klagenfurt, dann weiter nach Innsbruck und wieder zurück nach Amstetten. Mehr als tausend Kilometer warteten auf die Amstettner Volleyballer in den letzten Tagen. „Das ist kein leichtes Wochenende für uns. Viel Zeit bleibt nicht für eine ordentliche Regeneration. Unser Fokus liegt aber am Spiel gegen Klagenfurt. Hier könnte schon eine Vorentscheidung um die Play-off-Plätze fallen“, erklärte VCA-Trainer Igor Simuncic vor der Abfahrt.

1:2-Satzrückstand noch wettgemacht

Das Heimspiel zu Beginn der Saison hatten die Amstettner in drei Sätzen für sich entschieden, in Klagenfurt mussten sie zwei Stunden lang kämpfen, um nach einem Volleyballthriller als Sieger vom Feld zu gehen. Der erste Satz ging an die Gäste, die Durchgänge zwei und drei sicherten sich die Hausherren, bei denen Simon Frühbauer nach mehrwöchiger Pause wieder zum Einsatz kam und den Amstettnern mit seinen 23 Punkten das Leben schwer machte.

„Die Mannschaft hat zu diesem Zeitpunkt Charakter gezeigt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so eine Partie auswärts noch dreht. Mit dem Gewinn des vierten Satzes waren wir wieder in der Erfolgsspur“, schildert Sportdirektor Micha Henschke.

Erst im fünften Satz setzten sich die Amstettner klar durch und reisten mit zwei Punkten im Gepäck zum nächsten Spiel nach Innsbruck.

TIROL - AMSTETTEN 3:1.

In Innsbruck gingen die Amstettner – speziell auch nach den Strapazen der Klagenfurt-Partie – als krasser Außenseiter ins Spiel, hielten im ersten Satz aber überraschend gut mit. Nach deutlich verlorenem zweiten Satz sah alles nach einem klaren 3:0 für die Hausherren aus. Doch die Tiroler ließen etwas nach, die Amstettner legten etwas zu und sicherten sich den ersten Satzgewinn gegen Tirol.

Damit hatten sie aber das Pulver verschossen. Satz Nummer vier ging wieder souverän an die Gastgeber. Trotz der Niederlage war man in Amstetten zufrieden mit dem Spiel. „Einen Satz gegen den Meister zu gewinnen, ist immer sehr positiv fürs Selbstvertrauen. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich mich über drei Punkte in Klagenfurt mehr gefreut“, trauerte Sportdirektor Micha Henschke dem verschenkten Punkt vom Vortag nach.