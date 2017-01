SALZBURG - AMSTETTEN 1:3.

Die Amstettner hatten bereits vorzeitig Rang vier im Grunddurchgang fixiert. Die noch ausständigen drei Partien wollte man daher als Vorbereitung auf das Cup Final Four mit dem Cup-Team bestreiten. Dieses Vorhaben mussten die Amstettner aber wieder verwerfen, denn mit Aufspieler Fabian Kriener und Angreifer Edin Ibrahimovic fielen zwei wichtige Spieler krankheitsbedingt aus. So feierten Aufspieler Florian Grasserbauer und Youngster Matthäus Jurkovics ihr Debüt in der VCA-Grundsechs.

Und sie machten ihre Sache gut. „Im zweiten Satz haben wir etwas gewackelt, aber die Mannschaft hat die kurzfristige Umstellung souverän gelöst“, fasste VCA-Sportdirektor Micha Henschke die Partie zusammen. Matchwinner war zum wiederholten Male Thomas Tröthann, der sich mit 35 Punkten in die Scorerliste eintrug. „Tröti ist zur Zeit überragend“, schwärmte Henschke von der Leistung des Topscorers der gesamten Liga.

GRAZ - AMSTETTEN 1:3.

Gegen Graz stellten die Amstettner dann noch einmal um und verzichteten zudem noch auf den Einsatz von Maximilian Landfahrer. Der VCA-Kapitän klagte zuletzt über Schmerzen in der Schulter und wurde in Hinsicht auf das bevorstehende Cup Final Four geschont. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte Sportdirektor Micha Henschke.

Dass die Mannschaft in dieser Formation in Graz erfolgreich sein könnte, glaubte niemand. „Das passiert alle zehn Jahre einmal“, jubelte Henschke über die Vorstellung seiner Mannschaft, die mit einem überraschenden 3:1-Erfolg und jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck die Heimreise nach Amstetten antrat. Abgeschlossen wird der Grunddurchgang am Samstag. Da treffen die Amstettner zu Hause um 19 Uhr auf Tabellenführer Tirol. Eine Überraschung wie in Graz werden die Tiroler nicht zulassen.