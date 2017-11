RIED - AMSTETTEN 1:3.

Sieben Spiele, sieben Niederlagen, null Punkte: So lautete die ernüchternde Bilanz der Rieder vor dieser Partie. Beim ersten Heimspiel der Saison wollten die Oberösterreicher nun zum ersten Mal punkten. Amstetten machte den Gastgebern aber einen dicken Strich durch die Rechnung.

Angeführt von Topscorer Thomas Tröthann, der sich mit 28 Punkten in die Scorerliste eintrug, ließen die Mannen von Trainer Igor Simuncic nur einen Satzgewinn der Hausherren zu und durften über den geforderten Pflichtsieg jubeln.„Unsere Ergebnisse sind zur Zeit richtig gut. Spielerisch müssen wir aber noch eine Schippe drauflegen“, stellt VCA-Sportdirektor Micha Henschke trotz des fünften Siegs in Serie klar.

Nicht dabei beim Sieg in Ried war Amstettens Neuzugang Philipp Waller. Der Steirer zog sich im Abschlusstraining eine Knieverletzung zu. Nähere Untersuchungen zu Wochenbeginn sollen nun klären, wie lange der Außenangreifer pausieren muss.

Spitzenduell der Liga in der Pölz-Halle

Waller wird wohl auch das Highlight am Freitag nur als Zuschauer mitverfolgen können. Da trifft der VCA ab 19 Uhr auf Tabellenführer Aich/ Dob. „Ein Duell um die Tabellenführung in der höchsten Liga gab es wohl noch nie in Amstetten“, rührt Henschke die Werbetrommel für die Spitzenpartie. Der VCA will beweisen, dass er zu Recht am zweiten Tabellenplatz rangiert. „Aich/Dob ist eine sehr gute Mannschaft, aber keine von einem anderen Planeten“, betont Henschke.

Wichtiger als das AVL-Duell ist den Amstettnern die Cup-Partie gegen Aich/Dob, die am Sonntag über die Bühne geht. Henschke: „Wir wollen ins Final Four und den Titel verteidigen. Auf diesem Weg liegt nun die Hürde Aich/Dob, die wir überwinden müssen.“

2. BUNDESLIGA NORD

AMSTETTEN - STEYR 0:3. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer war für die VCA- Youngsters nicht viel zu holen. „Wir waren in allen Elementen unterlegen und sind nie ins Spiel gekommen. Der Sieg der Steyrer ist auch in dieser Höhe mehr als verdient“, kommentierte Trainer Micha Henschke die Niederlage.