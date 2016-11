Auch wenn Aufsteiger Ried noch ohne Punkte am Ende der Tabelle zu finden ist, ließen die Oberösterreicher zuletzt aufhorchen. Sie nahmen Tabellenführer Aich/Dob überraschend einen Satz ab.

„Das sollte Warnung genug für unsere Spieler sein. Ried ist stark in Form und wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich erwarte mir einen klaren Sieg von meiner Mannschaft“, stellte Sportdirektor Micha Henschke vor Spielbeginn klar. Schließlich hatte das Team nach zwei 0:3-Niederlagen gegen Aich/Dob und Waldviertel einiges gutzumachen.

Ein deutlicher Auftrag, den sich die Mannschaft auch zu Herzen nahm. Gegen die Oberösterreicher starteten die Hausherren am Samstag konzentriert in die Partie und entschieden den ersten Satz mit einer souveränen Leistung in nur 22 Minuten mit 25:12 für sich.

Rückfall nach perfektem Start

Danach schalteten die Am-stettner ungewollt wieder einen Gang zurück und machten die im ersten Satz noch chancenlosen Gegner stark. Ried lag gegen Ende des zweiten Satzes sogar in Front, konnte den Sack aber nicht zumachen und so stellte der VCA mit Hängen und Würgen auf 2:0. Satz Nummer drei ging dann wieder klarer an die Gastgeber, die sich an diesem Tag ganz besonders bei Thomas Tröthann bedanken durften. Mit 31 Punkten war der Nationalteamspieler der überragende Mann der Partie.

Obwohl der VCA mit diesem 3:0-Erfolg wieder auf die Siegerstraße zurückkehrte, war man im Lager der Am-stettner alles andere als zufrieden mit der Vorstellung. „Wir haben das Spiel souverän gewonnen, jedoch haben wir nur den ersten Durchgang so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben“, übte sich Kapitän Maximilian Landfahrer in Selbstkritik.

Auch Trainer Igor Simuncic sieht noch Luft nach oben: „Wir können die Trainingsleistungen nach wie vor im Spiel nicht zu hundert Prozent abrufen. Dann wird es auch gegen Außenseiter wie Ried schwierig.“