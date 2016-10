In einer Doppelveranstaltung trifft zunächst bei den Damen SG NÖ Sokol/Post auf den SG Machland (17.45 Uhr), danach spielt das neu formierte Team von SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys auf Supervolley Enns (20.20). Beide Matches werden live auf ORF Sport + übertragen.

In der vergangenen Saison war der nach der Saison 2013/14 aus der AVL abgestiegene Ex-Serienmeister hotVolleys in einer Spielgemeinschaft mit Bisamberg ins Oberhaus zurückgekehrt. Der Verein verlor im April die Relegation gegen UVC Ried im Innkreis und musste absteigen. Nun bildet der Traditionsverein aus Wien eben eine Kooperation mit den Amstettenern. In der 2. Bundesliga Nord tritt je ein Team hotVolleys Wien/2 und VCA Amstetten NÖ/2 an.

Ex-hotVolleys-Manager Peter Kleinmann begrüßte im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur diesen Schritt. "Das ist ein gutes Konstrukt", sagte der ÖVV-Präsident. "Jugendliche der Volleyball-Akademie erhalten somit eine Perspektive." Leiter der Akademie war früher Mischa Henschke, nun seit Jahren Sportdirektor bei Amstetten. Kleinmann meinte, dass mit der neuen Spielgemeinschaft dasselbe Ziel wie im Vorjahr verfolgt würde, nur sei nun mehr Qualität dahinter.

Amstetten/hotVolleys zählt zu den ernsthaften Anwärtern auf eine Europacup-Qualifikation. Der Titel wird aber wohl wieder zwischen Tirol und Aich/Dob entschieden, wobei der Titelverteidiger Innsbruck in der Favoritenrolle ist. Beide Teams greifen am nächsten Samstag in die Meisterschaft ein, ebenso wie alle übrigen Teams bei Herren und Damen.