Die besten Volleyballer Österreichs sorgten in den vergangenen Wochen für Furore. So machten die in Italien tätigen Paul Buchegger und Alex Berger auch international Schlagzeilen. Ende Mai/Anfang Juni werden die ÖVV-Aushängeschilder nun auch im Mostviertel zu bewundern sein.

Die Nationalteam-Saison startet mit drei Veranstaltungen der CEV Silver European League in Klagenfurt, Amstetten und Enns. „Wir nehmen die Silver League mit dem Ziel in Angriff, sie auch zu gewinnen. Das wird natürlich nicht einfach. Man darf nicht vergessen, dass viele meiner Jungs extrem lange Saisonen hatten. Alex Berger kommt sogar direkt vom Champions League-Final Four zum Team“, erklärt Teamchef Michael Warm.

Voraussetzung für eine Medaille ist natürlich eine erfolgreiche Gruppenphase. Hier treffen die Österreicher auf Mazedonien, Lettland und Kosovo. Chancen auf einen Einsatz haben mit den Mittelblockern Mathäus Jurkovics und Fabian Schmiedbauer auch zwei Spieler des VCA Amstetten.

Das Damen-Nationalteam rund um Italien-Legionärin Srna Markovic, das sich das Final Four zum Ziel gesetzt hat, bekommt es in der Gruppenphase mit Israel, Georgien und Albanien zu tun.

Die Partien in Amstetten gehen am 30. Mai über die Bühne, die Spiele in Enns folgen am 2. Juni.