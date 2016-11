Großer Bruder VCA gegen kleinen Bruder hotVolleys lautete am vergangenen Sonntag die Viertelfinalpaarung im österreichischen Cup. Alles andere als ein klarer VCA-Sieg gegen den Spielgemeinschaftspartner aus Wien wäre eine Überraschung gewesen. Dazu kam es nicht, einen überzeugenden Sieg der Am-stettner gab es aber auch nicht zu sehen.

Im ersten Satz entsprach der Spielverlauf noch der Papierform. Der VCA war den Wienern in allen Belangen überlegen, beendete den Satz nach nur 19 Minuten und ließ nur neun Punkte der Gäste zu. Was danach folgte, sorgte sowohl bei VCA-Sportdirektor Micha Henschke als auch bei Trainer Igor Simuncic für Unverständnis.

So wie am Tag zuvor im AVL-Spiel gegen Ried verloren die überlegenen Amstettner plötzlich die Konzentration und den roten Faden in ihrem Spiel. „Sie sind nicht imstande, eine Stunde konzentriert zu arbeiten. Langsam sind wir ratlos“, sparte Henschke nicht mit Kritik.

Den zweiten Satz entschied der VCA mit 25:18 für sich. Der dritte Satz, in dem Simuncic Aufspieler und Angreifer wechselte, schien dann gänzlich daneben zu gehen. Erst der Rücktausch auf die Grundsechs führte zum erwarteten 3:0-Erfolg. „Dass der Trainer wieder die Grundsechs bringen musste, ist schlimm gegen so eine Mannschaft“, war Henschke verärgert.

Auch Trainer Igor Simucic ging mit seinen Mannen hart ins Gericht. „Das war zu wenig. Ich gehe jetzt zum vierten Mal in Folge mit einem schlechten Gefühl nach Spielende in die Kabine. Eigentlich sollten mir Duelle mit Zweitligisten kein Kopfzerbrechen bereiten“, meinte der Kroate.

Was zählt, ist der Aufstieg ins Final Four. Wo der Titel am 11./12. Februar ausgespielt wird, ist noch nicht entschieden. Titelverteidiger Amstetten hat sich jedenfalls für das Final Four beworben.