Die Eisstock-WM vom 20. Februar bis 3. März wird nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern vor allem für Amstetten und Winklarn auch ein touristisches Highlight. Die Bürgermeisterin der Stadt Amstetten, Ursula Puchebner, und Winklarns Vizebürgermeisterin Sabine Dorner freuen sich auf die große Chance, sich als perfekte Gastgeber präsentieren zu können. „Die WM hat für uns auch eine unglaubliche wirtschaftliche und touristische Bedeutung. Zwei Wochen lang werden wir im Fokus der Weltöffentlichkeit stehen. Die Auswirkung ist mit Sicherheit nicht sofort spürbar, aber wir hoffen, dass die Menschen auf den Geschmack kommen, Amstetten und die Region vielleicht auch in einer anderen Jahreszeit zu besuchen“, sagt Puchebner.

Rund 1.100 Sportler und Funktionäre aus 26 Nationen werden erwartet. Einschließlich des Rahmenprogramms mit den Live-Acts wird mit bis zu 40.000 Besuchern gerechnet.

Auch Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav ist stolz auf die erste Winter-Weltmeisterschaft in NÖ: „Das ist Werbung für unser Land und ein Impuls für die Region, denn die Wertschöpfung, die durch die WM erreicht werden kann, liegt zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro.“

Rahmenprogramm spielt alle Stückerln

Das Rahmenprogramm der Sportveranstaltung wird natürlich alle Stückerln spielen. Hinter der Eishalle wird in einem großen Festzelt zur „Winter Wiese“ geladen, organisiert von der Mado GmbH. Radio NÖ wird die Winter Wiese am Sonntag, 18. Februar, mit einem Frühschoppen eröffnen, Walter Kammerhofer und Heinz Lagler sorgen am Freitag, 23. Februar, für ein Musikkabarett. Am Samstag, 24. Februar, wird bei der Ö3-Disco mit DJ Michael Oberhauser gefeiert, am 25. Februar spielt die Musikkapelle Winklarn beim Frühschoppen auf. Die absoluten Highlights: Am 28. Februar wird die „Spider Murphy Gang“ für Stimmung, sorgen und am 1. März laden die Paldauer zu einem Charity-Konzert ins Festzelt.

Am 2. März steht dann das Trachtenclubbing mit den Draufgängern auf dem Programm und am 3. März werden die Powerkryner auch musikalisch für einen fulminanten Abschluss der WM sorgen.