Am Samstag traf einmal mehr Österreichs Basketball-Elite im „Dome“ der Traiskirchen Lions zusammen.

Der Arkadia All Star Day lockte wieder etliche Basketball-Begeisterte nach Traiskirchen, dabei stellte natürlich das Aufeinandertreffen der österreichischen und internationalen Allstars das Hauptevent dar. Dieses konnte das Team Austria hauchdünn für sich entscheiden, nachdem Lions-Spieler Aleksandar Andjelkovic mit der letzten Aktion einen Freiwurf zum 101:100-Endstand verwertete. Daneben sorgte Sängerin Karin Kraftl, die Rangers-Cheerleader sowie die „Lords of Gravity“ mit einer Dunking-Show für beste Unterhaltung. Zudem fanden in den Viertelpausen die beliebten Side-Events statt, wo Klosterneuburg-Spieler Fabricio Vay das 3-Point-Shootout gewann und Denzel Gregg zum Sieger im Dunk Contest gewählt wurde.