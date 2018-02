Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sind seit Sonntag alle Medaillen vergeben. Für die besten Bahnradsportler der Welt wird es erst diese Woche wirklich ernst. Im niederländischen Apeldoorn gibt es WM-Medaillen zu holen. Dabei will auch der Ebreichsdorfer Andreas Graf ein gewichtiges Wort mitreden: „Die Ziele bei einer WM sind klar definiert, es zählt nur das Podest“, stellt der 32-jährige Graf klar.

Klare Ziele bei WM für Graf

Das Omnisport in Apeldoorn ist für Routinier Graf ein bekanntes Parkett: EM-Schauplatz 2011 und 2013, WM-Schauplatz 2011. Schon vor sieben Jahr fuhr der Ebreichsdorfer mit Hrinkow-Teamkollegen Andreas Müller zu WM-Rang acht im Madison (Zweier-Mannschaftsfahren). 2018 holten sich die beiden bereits den Gesamtweltcupsieg und seit Wochen bereitet sich das Duo auf Mallorca vor, von dort geht es auch direkt zur Weltmeisterschaft. Am Sonntag wollen Graf/Müller im Finale dann um ihre erste gemeinsame WM-Medaille kämpfen.

Bereits am Freitag startet Graf im Punktefahren. In dieser Disziplin - nach einem Massenstart werden in bestimmten Abständen Punkte an die Erstplatzierten vergeben - holte Graf vor zwei Jahren WM-Silber. Ob es auch 2018 zu einer Medaille reicht? Graf zeigt sich vorsichtig optimistisch: „Ich rechne mir auch im Punktefahren ein gutes Ergebnis aus.“