Die Saison läuft für die Traiskirchen Lions weiterhin alles andere als wunschgemäß. Nach dem Derby-Sieg gegen die Klosterneuburg Dukes setzte es – wiedereinmal zu Hause – den nächsten Dämpfer.

Im Lions Dome gab es die sechste Heimpleite in Folge. „Man kann nicht zur Tagesordnung übergehen. So kann es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern“, meinte Sportchef Helmut Niederhofer nach der knappen 69:71-Niederlage gegen Graz.

Die Lions konnten den Schwung aus dem NÖ-Derby nicht mitnehmen, Graz übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Im dritten Viertel bauten die Steirer ihre Führung bereits auf 16 Punkte (57:41) aus. Die Partie schien bereits vorzeitig erledigt, doch die Lions bewiesen Kampfgeist, wollten die Niederlagenserie vor heimischem Publikum endlich beenden.

Zwei schnelle Dreier ließen die Traiskirchner Lunte riechen, die Chance zum Sieg war da – blieb aber ungenutzt. Trotz Aufholjagd mussten sich die Lions am Ende knapp mit 69:71 geschlagen geben. „Das Niveau der Mannschaft ist sicher höher“, ist Niederhofer überzeugt. Mit zwölf Punkten aus vierzehn Spielen liegen die Lions derzeit nur am sechsten Platz. Niederhofer kündigte an „die richtigen Schritte“ nach einer Analyse setzen zu wollen.

Womöglich war es also das letzte Spiel für den glücklosen, erst im Sommer gekommenen Coach, Georgi Mladenov. Am Montag-Abend (nach Redaktionsschluss) setzten sich Vereinsseite und der Bulgare zusammen, um über die Zukunft zu entscheiden.