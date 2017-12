In der Vorsaison kassierte Traiskirchen in Mistelbach eine Last-Minute-Pleite, das Cup-Aus im Achtelfinale war damit Realität. Heuer sollten es die Löwen besser machen, doch in den ersten Minuten ging dem ein oder anderen die Cuppartie des Vorjahrs durch den Kopf. Der Korb war wie vernagelt. Mit der ersten Viertelpause stand auch die erste Traiskirchner Führung (14:13). Im zweiten Abschnitt machte die Kostic-Truppe den Unterschied klar, ließ nur neun Zähler der Burgenländer zu und ging mit einem 20-Punkte-Polster in die Kabine. In der zweite Hälfte hieß es fünf Minuten Vollgas, der Vorsprung wurde über die Ziellinie getragen.

ABL: TRAISKIRCHEN LIONS - FÜRSTENFELD PANTHERS 75:65. Raubkatze beißt Raubkatze, das war schon vor Anpfiff klar. Am Ende sollten die Löwen ihrer Favoritenstellung gerecht werden, gegen die kriselnden Steirer auch das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden. Doch wie schon im Cup-Duell am Freitag verschliefen die Traiskirchner die ersten Minuten. „Fürstenfeld war wie erwartet ein starker Gegner. Am Schluss gelangen uns die Big-Plays“, hält Traiskirchens Benedikt Danek fest. Angeführt von Christopher Reyes (mit 29 Punkten Topscorer) bis auf neun Punkte davon.

Florian Trmal hielt den Schaden mit einem Dreier noch in Grenzen. Coach Zoran Kostic wusch seinen Cracks den Kopf, was Mitte des zweiten Durchgangs Wirkung zeigte. Traiskirchen agierte in der Offense konsequent und ließ auf der Gegenseite nur noch einen Korb der Panthers zu. Pünktlich zur Pausensirene gab’s somit die Traiskirchner 35:33-Führung. Im dritten Abschnitt versiebten die Lions vorne ihre Chancen, doch Fürstenfeld schaffte es nicht daraus Kapital zu schlagen. Im Schlussviertel verteidigten die Lions kompakt.

Zwei verwertete Freiwürfe von Benedikt Güttl und zwei offene Jumpshots von Jozo Brkic sorgten am Ende für den 75:65-Sieg. Mit 15 Steals stellten die Löwen eine neue Saisonbestmarke, Coach Zoran Kostic schien dennoch nicht zufrieden: „Wir haben deutlich zu viele Offensivrebounds zugelassen. Durch unsere Rotation hatten wir am Ende mehr Kraftreserven und konnten mehr Druck ausüben.“