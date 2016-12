Die Durststrecke der Lions im eigenen Dome geht weiter. Gegen Tabellenführer Oberwart setzte es die fünfte Heimpleite en suite.

„Wir hatten am Anfang Probleme mit ihrer Intensität bei der Pick-And-Roll-Verteidigung, so dass wir gleich mit 0:8 ins Spiel gestartet waren“, sah Assistant Coach Stefan Grassegger einen denkbar schlechten Beginn. Mitte des dritten Viertels führten die Burgenländer schon mit 25 Punkten Vorsprung – es bahnte sich ein Debakel an. Doch die Lions bewiesen zumindest Moral und kämpften sich heran. Am Ende konnte man immerhin noch auf 71:80 verkürzen. Für den Spitzenreiter war es der sechste Sieg in Folge.

Sportchef Helmut Niederhofer schöpft trotz der Pleite Hoffnung: „Wir haben verloren, aber in der zweiten Halbzeit endlich die Intensität gezeigt, um in Zukunft Spiele gewinnen zu können. Ich hoffe, das war ein Fortschritt.“