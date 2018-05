Alexander Friedl gewann bei der internationalen Ö-Meisterschaft im Bodybuilding den Titel in der Klasse „Muscular Physique“. Nach dem ersten Platz bei der Meisterschaft will Friedl nun den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen. „Durch den Sieg konnte ich die Profilizenz beantragen. Was ich auch getan habe. Das heißt, dass ich mich nächstes Jahr auf diverse ProfiWettkämpfe vorbereiten werde“, erzählt Friedl.

Dabei kann der frischgebackene Meister auch auf familiäre Hilfe setzen. Denn Zwillingsbruder Christoph war bisher der einzige „Muscular Physique“-Profi in Österreich.