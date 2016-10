Einen besseren Start in die neue Saison kann man sich nicht wünschen. Am Sonntag fand in St. Pölten der NÖ-Cup statt. Den ersten NÖ Titel der Saison holte sich der BC-Baden. Nach spannenden fünf von sechs Spielen noch auf Platz drei drehte man im letzten Spiel noch mal richtig auf und holte sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel des NÖ-Cupsiegers.

Am Ende verwies man den Zweitplatzierten SG-Pinteufel-Pleasureland aus Wiener Neustadt um 47 Pins und den Drittplatzierten STP Strike Power aus St. Pölten um 87 Pins auf die Plätze. Damit wird der BC-Baden Niederösterreich beim österreichischen Cup, am 31. Oktober und 1. November, in Wien vertreten. Für den Badener Verein zählt dieser Erfolg zu den größten der Clubgeschichte.