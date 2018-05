Jährlich wird Abu Dhabi für zwei Wochen zum absoluten Jiu Jitsu Mekka. Kein Turnier der Welt kann mit Teilnehmerzahlen (1.500 Anm.), Preisgeld und Professionalität der World Professional Jiu Jitsu Championships in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate mit halten.

„Ich habe noch nie so eine Wohlfühloase für Wettkämpfe“, staunte auch Ze Radiola Leobersdorf Trainer Heinz Fridrich nicht schlecht, als er die perfekt gekühlte Arena mit Marmorboden, riesigen Video-Walls und einer noch größeren Tribüne zu Augen bekam. Es war Fridrichs Premiere im Wüstenstaat – wie auch für seine drei jungen „Kämpferinnen“ Aylin Özcoban, Jona Brodhagen und Kristin Magnea.

Monatelang schwitzten die drei Girls bei intensiven Trainingseinheiten für ihr bisheriges Karriere-Highlight. „Vom Ehrgeiz her sind sie ein Wahnsinn, da wurde kein einziges Mal geraunzt“, lobte Fridrich den Einsatz seiner Girls. Physisch war man also gewappnet, doch das opulente Event war für die Mädels im Alter von 12 und 14 Jahren vor allem mental eine enorme Herausforderung. „Man hat es ihnen gar nicht so angesehen“, berichtet Fridrich, „aber beim abklatschen waren die Hände eiskalt.“

Die Kämpfe der Brazilian Jiu Jitsu Jugend WM wurden vor gut gefüllten Rängen ausgetragen, waren zudem im TV zu sehen. Doch die Mädchen schlugen sich toll, das Trio verpasste jeweils nur knapp den Finaleinzug, Magnea und Brodhagen holten sogar Platz drei in ihren Alters- und Gürtelklassen.

„In allen Fällen wäre das Finale mit ein bisschen Glück drin gewesen, da waren nur taktische Fehler ausschlaggebend. Wir können mit der internationalen Elite mit halten“, war Fridrich stolz. Die Premiere ist also geglückt – und die Mädls sind fest entschlossen, auch nächstes Jahr wieder in Abu Dhabi anzugreifen. „Nachdem sie die Bilder gesehen haben, haben sich auch gleich einige andere vom Verein gemeldet, dass sie mitfliegen wollen“, schmunzelt Fridrich. Für die Leobersdorfer steht im Juni mit den Vienna Open noch ein Wettkampf in der aktuellen Saison an, danach gibt es eine kurze Verschnaufpause.