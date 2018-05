Nach der Heimniederlage im ersten Halbfinalspiel gegen Hollabrunn wurden schon Abgesänge auf die Bad Vöslauer Handballer losgelassen. Aber Totgesagte legen bekanntlich länger, Bad Vöslau verließ in beiden Auswärtsmatches das Parkett als Sieger, entscheidet somit die „Bet-of-Three-Serie“ für sich.

Und das Entscheidungsspiel in Hollabrunn gilt jetzt schon als eines der packendsten Duelle in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Bad Vöslau lag im gesamten Spielverlauf voran und Hollabrunn glich in der Schlussminute aus. In allerletzter Sekunde kam Ben Henkes zum Ball, der Bad Vöslau mit Ablauf der regulären Spielzeit zum Sieg warf. „Das ist das Schönste, dass der Jüngste im Team das Tor macht“, kann Obmann Peter Gauss sein Glück kaum fassen: „Und das nach einem einstudierten Spielzug“, erzählt Gauss weiter.

Im Finale wartet nun der große Titelfavorit Leoben auf die Vöslauer. „Sie sind der große Favorit, aber alles ist möglich. Im Play-off entscheiden Kleinigkeiten. Vor allem Motivation ist wichtig und wir sind sehr motiviert“, verspricht Gauss. Gerade am Pfingstmontag, wenn es um 19 Uhr das einzige Heimspiel der Finalserie gibt. Gauss: „Wir brauchen jeden Fan.“