Schlafraum.at Kärnten – Ein Verein der Vöslau-Obmann und Bundesliga-Vizepräsident Peter Gauss ein Dorn im Auge ist. Schließlich kippten die Klagenfurter das Gentlemen-Agreement der Liga, das die Beschränkung auf drei Legionäre pro Team vorsieht. Mehr dürfen nur gegen eine Pönalzahlung von 3.000 Euro eingesetzt werden.

So standen auch gegen die Thermalstädter vier auswärtige Spieler am Feld. „Der Unterschied ist schon durch die Kaderpolitik der beiden Teams gegeben. Wir setzen auf die Jugend“, so Gauss. Die Mannschaft von Gilbert Strecker startete jedoch ambitioniert und konnte sogar zweimal in Führung gehen. Die Deckung stand gut, allerdings konnten die erkämpften Bälle durch leichtfertige Ballverluste nicht in Tore umgemünzt werden.

Auf der anderen Seite spielte Kärntner mit vier Legionären seine ganze Routine aus. Jeder Angriff der Gastgeber wurde sehr lange ausgespielt, die Schiedsrichter ahndeten allerdings kein Zeitspiel. Die Vöslauer wurden ungeduldig und bekamen die Rechnung eiskalt präsentiert. Die Hausherren setzten sich kontinuierlich ab und warteten geduldig auf Fehler der Vöslauer. Andersrum lief das Spiel der U20, die einen 34-23-Kantersieg feierte.