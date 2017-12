Nach der knappen Niederlage im letzten Spiel in Wien standen die Vöslauer unter Druck. Es musste unbedingt ein Sieg her, um im Rennen für das obere Play Off zu bleiben.

Die Gäste aus Trofaiach kamen nach de Heimsieg gegen den Tabellenführer mit breiter Brust in die Thermenregion. Zu Beginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für den VHC. Die Steirer konterten aber immer wieder durch ihre beiden starken Legionäre Maretic und Savic, die sich durch schöne Einzelleistungen stark in Szene setzen konnten. Aufseiten der Vöslauer konnte Regisseur Philipp Schuster die Angriffe gut leiten und setzte seine Mitspieler gut ein.

Die Deckung stand gewohnt aggressiv. Muck und Schartel setzten die gegnerischen Legionäre stark unter Druck und sorgten für rasche Konter. Kurz vor der Pause konnte durch Strazdas ein Tor Vorsprung erzielt werden.

Nach Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Das Spiel verlief mit einer hohen Intensität. Eine Viertelstunde vor Schluss, setzten sich die Vöslauer mit drei Toren ab, und das Spiel schien sich zugunsten des VHC zu drehen. Doch zwei Stangenschüsse durch Schuster und Schartel, ermöglichten den Steirern, nochmals zu kontern.

Eine Minute vor Ende verkürzten die Gäste auf 27:26. Die Vöslauer Coaches nahmen ein taktisches Time Out, um Ordnung in den letzten Angriff zu bekommen. Trofaiach erhöhte nochmals den Druck und deckte völlig offensiv. Durch eine schöne Passkombination konnte Strazdas sich durchsetzen und erzielte den viel umjubelten Vöslauer Siegestreffer.