Bei der Schlussrunde in Amstetten ließen die Kurstädter nichts mehr anbrennen und fertigten SG Voest-Krems mit 6,5:1,5 ab. Baden ging zwar mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde, allerdings mit dem wesentlich schlechteren Brettpunkteverhältnis gegenüber dem Zweitplatzierten Zwettl und war daher zum Siegen verdammt.

Die Badener gingen hoch motiviert in den Kampf, verloren keine einzige Partie und erzielten am Ende einen überlegenen Sieg. „Bester Saisonspieler war unser Spitzenbrett IM Reinhard Lendwai mit sehr guten sieben Punkten aus neun Partien“, analysiert Hermann Fuhrmann.

Der dritte Triumph in Folge war also alles andere als selbstverständlich, um so größer war die Freude und Erleichterung bei den Badener Spielern über den historischen Erfolg.