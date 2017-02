Mit dem CEV Masters Heimturnier in Baden (21.6.-25.6.) und der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Wien (28.7.-6.8.) stehen heuer absolute Saisonhöhepunkte bevor. Die ÖVV-Beachboys wollen aber das ganze Jahr über Topergebnisse bringen.

„Mit der Heim-WM in Wien wird das eine ganz außergewöhnliche Saison für uns. Wir wollen uns schon zu Beginn des Jahres gut vorbereitet präsentieren und ordentlich Weltranglistenpunkte sammeln“, gibt Kunert den Fahrplan vor.

´"Sehr gute Trainingsbedingungen"

Nach der Wintervorbereitung am ÖVV-Stützpunkt in Wien holten sich die beiden beim ÖVV-Teamcamp auf Teneriffa den letzten Schliff für die neue Saison. Die beiden sympathischen Nationalteamspieler befinden sich bereits in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung für das erste Major-Turnier (FIVB-5-Star) in Fort Lauderdale in Florida.

„Wir haben hier sehr gute Trainingsbedingungen und können uns hier im Training mit internationalen Top-Teams aus den USA, Kanada, Polen und Belgien messen“, freut sich Dressler bereits auf den Saisonstart.

In Fort Lauderdale müssen die beiden zunächst die Qualifikation bestehen, um in den Hauptbewerb einziehen zu können. Unmittelbar nach Florida reisen Kunert/Dressler gleich zum nächsten World-Tour-Stop nach Kish Island im persischen Golf, wo ein FIVB-3-Star-Turnier stattfindet. Dort sind sie als Österreichs Nummer zwei bereits fix im Hauptbewerb gesetzt.