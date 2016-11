Der Histo-Cup Austria ist in der Zwischenzeit zur größten Rundstrecken- Rennserie Europas mit über 300 Teilnehmern aus mehreren Nationen geworden.

"Das einzig moderne sind die Sicherheitseinrichtungen"

„Wir haben rund 300 eingeschriebene Fahrer, rund 500 Mechaniker und 1.000 Begleitpersonen, die an den Rennwochenenden aktiv sind“, so der Trumauer Karl Böhringer. Gefahren werden rund 16 Rennen pro Jahr in Zentral-Europa auf Rundstrecken wie Monza, Hockenheimring etc. „Heuer waren unsere Veranstaltungen Adria Raceway, Brünn, 2x Red Bull Ring, Pannoniaring, Slovakiaring und 2x Salzburgring. Die Autos sind historische Werksautos der 70er und 80er Jahre. Die Marken sind vielfältig wie Ford, BMW, Opel, Alfa Romeo, Porsche usw.

Ich persönlich fahre in der Kategorie Spezial-Tourenwagen einen Ford-Escort mit einem Holbay 16V Motor, der eine Leistung von 313 PS bei einem Fahrzeuggewicht von 860kg bringt. Dementsprechend sind Getriebe, Bremsen, Reifen und Fahrwerk ausgelegt, da doch 250 km/h erreicht werden und speziell die Kurvengeschwindigkeiten auf Grund der Slick-Rennreifen sehr hoch sind. Das einzig moderne an den Fahrzeugen sind die von der FIA vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen“, so Böhringer.

Schon seit 15 Jahren beim Histo-Cup dabei

Er betreibt schon sehr lange Rennsport und fährt bereits 15 Jahre beim Histo Cup Austria. „Unterwegs bin ich mit dem Wohnmobil samt Rennauto von Rennen zu Rennen mit meiner Frau Renate und meinem Mechaniker Robert, welcher gleichzeitig Betreuer ist und mittlerweile ein sehr guter Freund geworden ist. Er kommt mit seinem Bus vollgepackt mit Werkzeug und Ersatzteilen zu jedem Rennen mit. An Ort und Stelle wird dann das Rennfahrzeug auf die Strecke abgestimmt und im Training getestet. So konnte ich in den letzten 15 Jahren an die 150 Podestplätze einfahren.

Wir hatten heuer eine ganz tolle Saison und so konnte ich zum wiederholten Male den Gesamtsieg bei den Spezialtourenwagen bis 2.500 ccm Hubraum unter etwa 50 Teilnehmern einfahren.

Dieser Sieg freut mich ganz besonders, zumal ich meinen 75. Geburtstag hinter mir habe und meine Rennkollegen doch um einiges jünger sind. Also betreibe ich über den Winter wieder fleißig Fitness-Training und zerlege in meiner Werkstatt das Rennfahrzeug, um alle Verschleißteile auszuwechseln.

Und wenn die Gesundheit weiterhin aufrecht bleibt, wird nächstes Jahr wieder von Rennen zu Rennen gefahren“, so der Trumauer „Rennoldie“ abschließend.