Matthias Weninger startete bei der U16 in zwei Gewichtsklassen (bis und plus 69kg) und konnte sich jeweils den starken dritten Platz erkämpfen. Johannes kämpfte sowohl bei den Junioren als auch in der allgemeinen Klasse. Bei den Junioren traf er wieder auf seinen Finalgegner von der Junioren WM aus Slowenien. Leider fand er nie in den Kampf und musste sich diesmal klar geschlagen geben.

Dafür sorgte er in der allgemeinen Klasse bis 94kg für eine Überraschung. Nach Siegen über einen tschechischen und einen ungarischen Kämpfer stand er im Finale. Dort traf er wieder auf einen Ungarn. Johannes punktete zu Beginn mit schnellen Handtechniken, doch sein Gegner hielt dagegen. Mit einer 5:3 Führung für den jungen Österreicher ging es in die Pause. In der zweiten Runde erzielte Johannes gleich einen Fußtreffer zum Körper. Danach kam sein Gegner noch einmal auf zwei Punkte heran, aber mit einem weiteren Handtreffer entschied Johannes schließlich den Kampf für sich.

Abschließend kämpfte er sich gemeinsam mit Michael Gerdenitsch (KBC Rohrbach) im Tag Team Bewerb ebenfalls bis ins Finale vor, wo die Beiden letztlich nur den mehrfachen Weltmeistern aus Ungarn unterlagen.